В ОАЕ іранський дрон упав на ТЦ: почалася пожежа, під завалами можуть бути люди (відео)

В місті Шарджа (ОАЕ) іранський ударний дрон "Shahed" впав на територію місцевого торговельного центру. На місці падіння розпочалася пожежа, також повідомляється про наявність людей під завалами.

За словами очевидців, іранський дрон упав після ймовірного збиття місцевою протиповітряною обороною. Відео з місця падіння БПЛА розмістили місцеві мешканці в соцмережі X.

Свідки повідомляють, що іранський дрон атакував торігвельний центр, після чого на місці влучання є пожежа. Очевидці переконані, що на момент атаки заклад був переповнений людьми, тому під завалами можуть бути постраждалі.

Наразі офіційні органи не коментували інциденту щодо влучання іранського дрона. Видання Gulf News з посиланням на джерела в службі цивільного порятунку вказує, що станом на зараз вогнеборці ліквідовують займання.

Місцева поліція в X додає, що наразі в них немає об'єктивних доказів щодо влучання іранського дрона. Сама пожежа, як пишуть поліцейські, сталася через коротке замкнення у відділенні, де зберігалися запчастини та оливи, які загорілися через неналежні умови техніки безпеки.

Раніше Фокус повідомляв про заяву Трампа про те, що з Іраном "стало набагато простіше". Президент США Дональд Трамп вважає, що після спільних з Ізраїлем атак, внаслідок яких було ліквідовано верховного лідера Алі Хаменеї, з Іраном буде легше домовитися.

Згодом стало відомо, що Іран оголосив про "масштабну наступальну операцію". Згодом почали вибухи почали лунати в ОАЕ та Кувейті, а в Йорданії лунали сирени повітряної тривоги.