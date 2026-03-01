В ОАЭ иранский дрон упал на ТЦ: начался пожар, под завалами могут быть люди (видео)

В городе Шарджа (ОАЭ) иранский ударный дрон "Shahed" упал на территорию местного торгового центра. На месте падения начался пожар, также сообщается о наличии людей под завалами.

По словам очевидцев, иранский дрон упал после вероятного сбития местной противовоздушной обороной. Видео с места падения БПЛА разместили местные жители в соцсети X.

Свидетели сообщают, что иранский дрон атаковал торигвельный центр, после чего на месте попадания есть пожар. Очевидцы убеждены, что на момент атаки заведение было переполнено людьми, поэтому под завалами могут быть пострадавшие.

Пока официальные органы не комментировали инцидент о попадании иранского дрона. Издание Gulf News со ссылкой на источники в службе гражданского спасения указывает, что по состоянию на сейчас пожарные ликвидируют возгорание.

Відео дня

Местная полиция в X добавляет, что пока у них нет объективных доказательств относительно попадания иранского дрона. Сам пожар, как пишут полицейские, произошел из-за короткого замыкания в отделении, где хранились запчасти и масла, которые загорелись из-за ненадлежащих условий техники безопасности.

Ранее Фокус сообщал озаявлении Трампа о том, что с Ираном "стало намного проще". Президент США Дональд Трамп считает, что после совместных с Израилем атак, в результате которых был ликвидирован верховный лидер Али Хаменеи, с Ираном будет легче договориться.

Впоследствии стало известно, что Иран объявил о"масштабной наступательной операции". Впоследствии взрывы начали раздаваться в ОАЭ и Кувейте, а в Иордании звучали сирены воздушной тревоги.