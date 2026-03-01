40 топпосадовців ліквідовано: Трамп заявив, що тепер домовитися з Іраном "стало набагато простіше"

Президент США Дональд Трамп вважає, що після спільних з Ізраїлем атак, внаслідок яких було ліквідовано верховного лідера Алі Хаменеї, з Іраном буде легше домовитися. У нього вже з'явилися кандидати на посаду глави країни.

Військова операція проклала шлях до дипломатичного врегулювання ситуації в Ірані. Про це Дональд Трамп заявив у коментарі для видання CBS News.

"Зараз набагато легше, ніж було день тому, очевидно. Тому що їх сильно б’ють", — пояснив президент США під час телефонної розмови, коли журналіст запитав у нього про дипломатичні можливості розв'язання конфлікту.

Трамп висловив впевненість у результатах серії ударів по Ірану, які, за його словами, зробили цей день "великим" як для країни, так і для світу. Джерела видання CBS News повідомили також, що в результаті нападу на Іран було ліквідовано близько 40 високопосадовців.

У Трампа вже є кандидати на посаду глави Ірану

Лідер Білого дому розповів, що у нього є кілька "хороших кандидатів" на посаду глави Ірану після смерті Алі Хаменеї. Він не став уточнювати подробиць, однак запевнив, що продовжує стежити за ситуацією в країні.

За словами Трампа, США та союзники очікували ударів у відповідь від Ірану. Проте наразі ці атаки менш інтенсивні, аніж розраховували у Білому домі та у штаб-квартирах союзних держав.

"Це те, чого ми очікували. Ми думали, що буде вдвічі більше. Поки що менше, ніж ми думали", — пояснив Трамп, додавши, що ситуація залишається нестабільною.

Політик також відмовився відповідати на запитання кореспондента про те, чи вважає він бомбардування об'єктів Ірану війною. Він лише сказав, що залишається зосередженим на ліквідації загроз для США.

Нагадаємо, у ніч на 1 березня іранське державне телебачення підтвердило смерть Алі Хаменеї внаслідок бомбардувань Ірану.

Також агентство Fars повідомляло, що, окрім Хаменеї, загинули щонайменше четверо членів його сім'ї.