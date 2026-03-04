"Подверглись 800 обстрелам": ОАЭ рассматривают вариант нападения на Иран, — Axios

Объединенные Арабские Эмираты рассматривают возможность военных действий против Ирана, чтобы остановить ракетные и беспилотные атаки.

С начала войны ОАЭ подверглись наибольшему количеству атак со стороны Ирана, пишет Axios.

"ОАЭ рассматривают возможность принятия активных оборонительных мер против Ирана. Хотя они никоим образом не участвовали в войне, они все же подверглись 800 обстрелам", — сказал журналистам источник.

По его словам, в ОАЭ считают, что ни одна страна в мире не стала бы игнорировать "оценку своей оборонной позиции" при таких обстоятельствах.

Авторы материала подчеркнули, что с начала войны ОАЭ подверглись наибольшему количеству атак со стороны Ирана. Территорию Эмиратов атаковали даже чаще, чем Израиль.

Отмечается, что Министерство обороны ОАЭ заявило, что Иран запустил по стране 186 баллистических ракет — 172 были перехвачены, 13 упали в море и одна упала на территории Эмиратов.

Відео дня

Кроме того, было обнаружено 812 беспилотников, из которых 755 были перехвачены, а 57 достигли целей на территории страны. Погибли трое иностранных граждан, около 70 получили ранения.

"ОАЭ оставляют за собой полное право ответить на эту эскалацию и принять все необходимые меры для защиты своей территории, граждан и жителей", — подчеркнули в Минобороны ОАЭ.

Напомним, 1 марта в ОАЭ иранский дрон упал на торговый центр.

Фокус также писал о том, что Володмиир Зеленский обсудил с лидером ОАЭ последствия иранских ударов.