Какие страны причастны к войне в Иране: конфликт затронул 10% мира (инфографика)

Война в Иране началась в ночь на 28 февраля, когда Соединенные Штаты Америки и Израиль начали наносить удары по военным объектам Тегерана — по командным пунктам, военным базам и другим важным точкам. В ответ Иран начал бить не только по военным целям, но и нефтяной отрасли едва ли не всего Ближневосточного региона. "Луна" от ударов докатилась до Европы, Российской Федерации и Китая. Фокус собрал информацию о причастности различных государств мира к иранской войне и составил соответствующую карту.

В воскресенье 1 марта Великобритания, Германия и Франция объявили, что могут присоединиться к противостоянию с Ираном, говоря об обеспокоенности и о "пропорциональном" участии. Фокус собрал информацию о странах, которые находятся в первом эшелоне войны в Иране (сами наносят удары), или страдают от иранских ракет и дронов, или вовлечены в конфликт на Ближнем Востоке, но прямо не воюют.

По состоянию на 2 марта, на основе сообщений медиа и органов власти, Фокус насчитал суммарно 23 страны, причастных в разной степени к войне в Иране. На сегодня к событиям на Ближнем Востоке причастны около 11% всех государств планеты.

Война в Иране — страны "первого эшелона"

США и Израиль — две страны-союзники, которые начали войну с Ираном 28 февраля 2026 года. Как заявили в Вашингтоне, Тегеран отказался идти на уступки по развитию ядерной программы, которая угрожает Израилю и стратегическим объектам в окружающих странах Ближнего Востока.

Иран — страна, возглавляемая религиозным лидером Али Хаменеи (погиб 28 февраля) и Корпусом стражей исламской революции (КСИР), которая продолжила ядерную программу вопреки санкциям и нарастила военный потенциал для атак на государства, объявленных врагами (в первую очередь — Израиль и США).

Ливан и Йемен — страны, на территории которых действуют прокси Ирана — группировки боевиков Хезболлы и хуситы. Боевики наносят удары по Израилю и могут атаковать, например, корабли в Красном море или в других близких акваториях (Средиземное море, Индийский океан).

Россия и Китай пока прямо не присоединились к боевым действиям, но Иран заключил с Кремлем союзнический договор, а FT написало о соглашении на поставку 2500 ракет ПВО и 500 пусковых установок (до 2027 года, но первая партия уже могла поступить). Кроме того, западные эксперты рассматривают КНР как государство, которое несколько десятилетий помогало режиму аятолл в Тегеране, например, покупало подсанкционную нефть (в 2025 году в Китай шло 80% нефти Ирана) и может продать сверхзвуковые крылатые ракеты с дальностью 250 км.

Война в Иране — страны, которые ведут боевые действия с 28 февраля 2026 года на Ближнем Востоке Фото: Фокус

Чтобы оценить военный потенциал стран-основных участниц конфликта, можно обратиться к рейтингу армий мира это Global Firepower. По данным аналитиков портала, началось противостояние между крупнейшей армией (США, первое место) и армией на 16 месте (Иран). Кроме того, на стороне Вашингтона — Израиль с 15 армией, а партнерами Тегерана являются страны со 2-й (РФ) и 3-й (КНР) военными возможностями.

Война в Иране — военные возможности стран-участников противостояния на Ближнем Востоке с 28 февраля Фото: Скриншот

Страны в зоне боевых действий Ирана и союзников США/Израиль

Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн, Ирак, Иордания, Кипр — восемь стран попали под удар ракет и дронов Ирана. Бомбардировки начались после первых ударов армии США. На территории этих стран под угрозой американские военные базы, а также нефтеперерабатывающие заводы и корабли в Ормузском проливе. Во время первых ответов Тегерана в ОАЭ под удар попали Дубай, Абу-Даби, в Катаре — военная база Аль-Удейд (Al Udeid Air Base) с воздушными силами США, в Кувейте — база Кэмп-Арифджан (Camp Arifjan) и др.

Удары Ирана продолжились 2 марта. В частности, два дрона атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов ARAMCO в Саудовской Аравии. Хотя БпЛА, вероятно, сбили, но предприятие полностью прекратило работу, сообщили источники медиа.

Страны, которые косвенно причастны к войне в Иране

Еще восемь стран мира опосредованно вовлечены в войну в Иране, хотя пока почти не пострадали от ударов и не присоединились своими войсками. К этой категории относятся Оман, Сирия, Турция, Греция, Египет, Великобритания, Франция, Германия, Греция, Греция, Египет. Лидеры этих стран выразили тревогу относительно событий на Ближнем Востоке.

Во время противостояния с 28 февраля по 2 марта Оман потерял нефтяной танкер, по которому ударили посреди Ормузского пролива (вероятно, уже можно перенести в страны из зоны боевых действий), в Сирии — остатки баз РФ и боевиков Хезболлы, Турция осудила атаки на Иран, Греция рискует из-за военных баз, а Египет — из-за угрозы закрытия Суэцкого канала, который может попасть под удар, как Ормузский пролив. Чиновники Британии, Германии и Франции заявили, что могут предоставить военные силы в поддержку союзника — США.

"Безрассудные атаки Ирана направлены против наших близких союзников и угрожают нашим военнослужащим и гражданскому населению во всем регионе", — говорится в совместном заявлении. Мы примем меры для защиты наших интересов и интересов наших союзников в регионе", — заявили политики Западной Европы, говорится в статье France24.

Эскалация событий на Ближнем Востоке сопровождается все новыми заявлениями и действиями армий и политиков, поэтому карта участников войны в Иране может измениться.

Ход войны в Иране — детали

Утром 28 февраля стало известно о взрывах в Тегеране и в других городах Ирана, в которых расположены военные базы КСИР. Впоследствии стало известно о смерти главы страны Али Хаменеи. Вместе с тем начались удары иранских дронов и ракет по Израилю и по другим странам Ближнего Востока.

Напоминаем, утром 2 марта медиа написали о том, согласился ли Иран начать переговоры с США по завершению войны.