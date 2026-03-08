Война рядом: в Дубае люди массово бросают или усыпляют домашних животных

Вследствие эскалации войны Соединенных Штатов и Израиля против Ирана, в Дубае начали массово оставлять домашних животных. Волонтеры и ветеринары сообщают о резком росте случаев, когда котов и собак просто бросают на улице или даже просят усыпить.

На фоне продолжения ракетных атак Ирана по странам Персидского залива, некоторые жители Дубая оставляют своих домашних животных на улице, пытаясь как можно быстрее покинуть регион, сообщает Metro в воскресенье, 8 марта. Ветеринары в Дубае заявили, что наблюдают наплыв запросов об эвтаназии домашних животных.

Организация K9 Friends Dubai, которая занимается поиском новых приютов для собак в Объединенных Арабских Эмиратах, заявила, что она была перегружена сообщениями о брошенных собаках. Представители The Barking Lot, службы размещения домашних животных в Дубае, сообщили, что приюты переполнены.

"Волонтеры центров спасения животных сообщили о сотнях больше брошенных домашних животных, чем обычно, что ставит приюты на грань нестабильности, и некоторые из них теперь не могут заботиться обо всех животных", — сказала владелица приюта Адити Гури.

В социальных сетях распространяются фотографии собак, привязанных к фонарным столбам и оставленных без еды и питья.

"Некоторые ветеринары даже подтвердили, что владельцы приходят для эвтаназии здоровых домашних животных, потому что не хотят иметь дело с расходами на переезд или оформлением документов", — отметил волонтер из The Barking Lot.

Некоторым жителям ОАЭ, которые пытались бежать через Оман, сказали, что они не могут перевозить своих домашних животных через границу. Это означает, что многие коты и собаки остались без присмотра в пустыне. War Paws, благотворительная организация, которая поддерживает животных во время конфликтов, заявила, что бросание животных во время войны не является новой проблемой.

"Это происходит также по всему Ираку ... некоторые люди просто не воспринимают домашних животных так, как мы. Бросать домашних животных на границе или на улицах, даже не оставлять их ветеринару — этому действительно нет оправдания. Дубай — богатая страна", — сказала гендиректор War Paws, Луиза Гасти.

