Війна поруч: у Дубаї люди масово покидають або присипляють домашніх тварин

Внаслідок ескалації війни Сполучених Штатів ті Ізраїлю проти Ірану, у Дубаї почали масово залишати домашніх тварин. Волонтери та ветеринари повідомляють про різке зростання випадків, коли котів і собак просто покидають на вулиці або навіть просять приспати.

На тлі продовження ракетних атак Ірану по країнах Перської затоки, деякі мешканці Дубая залишають своїх домашніх тварин на вулиці, намагаючись якнайшвидше покинути регіон, повідомляє Metro у неділю, 8 березня. Ветеринари в Дубаї заявили, що спостерігають наплив запитів щодо евтаназії домашніх тварин.

Організація K9 Friends Dubai, яка займається пошуком нових притулків для собак в Об'єднаних Арабських Еміратах, заявила, що вона була перевантажена повідомленнями про покинутих собак. Представники The Barking Lot, служби розміщення домашніх тварин у Дубаї, повідомили, що притулки переповнені.

"Волонтери центрів порятунку тварин повідомили про сотні більше покинутих домашніх тварин, ніж зазвичай, що ставить притулки на межу нестабільності, і деякі з них тепер не можуть піклуватися про всіх тварин", — сказала власниця притулку Адіті Гурі.

У соціальних мережах поширюються фотографії собак, прив'язаних до ліхтарних стовпів та залишених без їжі та пиття.

"Деякі ветеринари навіть підтвердили, що власники приходять для евтаназії здорових домашніх тварин, бо не хочуть мати справу з витратами на переїзд чи оформленням документів", — зазначив волонтер з The Barking Lot.

Деяким жителям ОАЕ, які намагалися втекти через Оман, сказали, що вони не можуть перевозити своїх домашніх тварин через кордон. Це означає, що багато котів і собак залишилися без догляду в пустелі. War Paws, благодійна організація, яка підтримує тварин під час конфліктів, заявила, що покидання тварин під час війни не є новою проблемою.

"Це відбувається також по всьому Іраку … деякі люди просто не сприймають домашніх тварин так, як ми. Покидати домашніх тварин на кордоні чи на вулицях, навіть не залишати їх ветеринару — цьому справді немає виправдання. Дубай — заможна країна", — сказала гендиректорка War Paws, Луїза Гасті.

