Чи треба вже звертатися до ветеринара: Раміна розповіла, як випила таблетки для собак (фото)

Українська журналістка Раміна Есхакзай зізналася, що переплутала таблетки й випила пігулку, призначену для тварин. Підписники у соцмережах цікавляться, яка "Сімпаріка" на смак.

Замість своєї таблетки українська журналістка, ведуча YouTube-каналу RAMINA випила собачий препарат від бліх та кліщів "Сімпаріка тріо". Про це Раміна Есхакзай 7 березня повідомила у соцмережі, принагідно цікавлячись у підписників можливими "підводними каменями".

"Хтось ще в житті пив собачі таблетки замість людських?" — виявила вона інтерес до можливих подібних випадків.

Допис Раміни

У коментарях її запевнили, що нічого страшного статися не повинно, оскільки собачі дози зазвичай дуже малі. Також українці трохи пожартували над ситуацією.

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Утім Раміна вирішила перестрахуватися й запитати у лікарів, чим їй загрожує подібна "недбалість".

Коментарі користувачів

Допис Раміни

Причому ветеринар сказав звернутися до людського лікаря, а людський навпаки, до ветеринара, — розповіла невдовзі подробиці журналістка.

Наступного дня, 8 березня, вона повідомила, що після прийому препаратів для тварин з нею нічого незвичного не сталося.

Собачка Раміни

"Після вчорашнього прийому "Сімпаріки Тріо" зі мною все ок. От вам моє свіженьке селфі", — пожартувала Раміна, виклавши світлину свого песика.

