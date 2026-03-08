Чи треба вже звертатися до ветеринара: Раміна розповіла, як випила таблетки для собак (фото)
Українська журналістка Раміна Есхакзай зізналася, що переплутала таблетки й випила пігулку, призначену для тварин. Підписники у соцмережах цікавляться, яка "Сімпаріка" на смак.
Замість своєї таблетки українська журналістка, ведуча YouTube-каналу RAMINA випила собачий препарат від бліх та кліщів "Сімпаріка тріо". Про це Раміна Есхакзай 7 березня повідомила у соцмережі, принагідно цікавлячись у підписників можливими "підводними каменями".
"Хтось ще в житті пив собачі таблетки замість людських?" — виявила вона інтерес до можливих подібних випадків.
У коментарях її запевнили, що нічого страшного статися не повинно, оскільки собачі дози зазвичай дуже малі. Також українці трохи пожартували над ситуацією.
Утім Раміна вирішила перестрахуватися й запитати у лікарів, чим їй загрожує подібна "недбалість".
Причому ветеринар сказав звернутися до людського лікаря, а людський навпаки, до ветеринара, — розповіла невдовзі подробиці журналістка.
Наступного дня, 8 березня, вона повідомила, що після прийому препаратів для тварин з нею нічого незвичного не сталося.
"Після вчорашнього прийому "Сімпаріки Тріо" зі мною все ок. От вам моє свіженьке селфі", — пожартувала Раміна, виклавши світлину свого песика.
