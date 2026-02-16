"Я якась стара бабка?": Тополя — про роман із 23-річним хлопцем, який її шантажував

Популярна українська співачка Олена Тополя (раніше Alyosha) після скандалу зі зливом приватних відео вперше детально розповіла про знайомство та стосунки з молодим чоловіком. Наразі його арештували за підозрою у вимаганні.

У новому випуску на YouTube-каналі Раміни Есхакзай артистка заговорила про життя після розлучення, знайомство із залицяльником, психологічний тиск і шантаж, а також про те, хто, на її думку, стояв за "зливами" роликів.

Олена Тополя про різницю у віці

Відповідаючи на запитання про відчутну різницю у віці, Олена Тополя віджартувалася: "А я що якась стара бабка, чи що? У мене все прекрасно, повірте. Взагалі я не вважаю себе… Взагалі не вважаю, що вік може впливати на якісь стосунки. Не дивлюся в паспорт і не оцінюю, підходить мені хлопець для стосунків, чи не підходить по віку. Ну, звісно, що… 23 роки — це нормально, я вважаю. Він теж постійно акцентував увагу: "Чому ти?.. (постійно повторюєш — Ред.) 39 років, 39 років. Ну то що?". Тобто він сам намагався стерти це розуміння різниці".

Злив приватних відео Олени Тополі

Крім того, співачка згадала про їхнє знайомство.

"Він позиціонував себе, що він зовсім з іншої сфери, що він про шоубізнес нічого зовсім не знає… Потім були дивні збіги, що я йому не говорила, куди я буду їхати, в які міста, що я буду там робити. А він мені говорив: "Так, я завтра їду туди-то, а післязавтра — туди-то". І я думала про себе: "Дивно, я теж туди їду…". Постійно намагався зустрітися зі мною. Ми не ходили по закладах. Бачилися в машині", — розповіла Тополя.

Перша реакція на відео

"Я відкрила, трохи подивилася… А я красива (сміється). Це смішно пару секунд. Звісно, що я розумію цілі, які це все робили… Мені було страшно і соромно, що це може побачити така кількість людей. Пробула в такому стані деякий час, дуже-дуже переживала. Думала, що зможу це зупинити. Але кінець кінцем вирішила, що я не буду це зупиняти. Я не піду на цей шантаж, піду по закону. Я була готова, що це злиється", — прокоментувала вона.

Хто за цим стоїть?

"Тут не одна людина… Є один найголовніший, звісно. Але виконавці і вся ця організована злочинність — це ціла команда людей, яка працює в одну точку. Є дуже відома в колах медіапростору жінка, яка точно там задіяна. Вона вже підпорядковується уже під декого… Я не можу нікого називати", — додає артистка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Олена розповіла, що познайомилась з залицяльником 10 грудня і це вийшло раптово. Хлопець сказав, що подряпав її авто, що було припарковане біля студії, а потім удав, що її не упізнав.

Її колишній чоловік Тарас Тополя висловив публічну підтримку та наголосив, що ніхто не має права на незаконні дії — стеження, приховану зйомку чи шантаж заради вигоди або заробітку, тим більше якщо це шкодить життю їхніх дітей.

До слів підтримки Олени Тополі також долучилися Тіна Кароль, Оля Цибульська та Раміна Есхакзай.