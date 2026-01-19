"Вибрав момент для удару": Тарас Тополя заговорив про автора скандального відео

Український співак та фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя вперше відреагував на скандал навколо його колишньої дружини Олени Тополі, приватне відео якої "злили" в мережу та шантажували, вимагаючи 75 тисяч доларів.

У своєму Facebook артист написав пост, у якому зізнався, що також отримав ролик за участі Олени та "іншого чоловіка". Тарас уже подав заяву до поліції.

Тарас Тополя відрегував на скандал з ексдружиною

"Хочу критично акцентувати всім, що минулого року ми оголосили про спільний намір розлучитися і розпочали процес, а 14.01.2026 суд розлучив нас офіційно. Тож Олена мала повне право на власне особисте життя!" — наголосив співак.

Тополя додав, що ніхто не мав права вчиняти протиправні дії подібного характеру, стежити, знімати, шантажувати, намагаючись отримати вигоду чи заробити на цьому і намагатися зробити нестерпним життя їхніх дітей.

Лідер гурту "Антитіла" 19 січня подав заяву в поліцію про факт розповсюдження матеріалів такого характеру.

"З моменту оголошення про розлучення я не дав жодного коментаря, жодного інтервʼю, окрім спільної узгодженої публікації. Це була наша з Оленою спільна домовленість", — зазначив Тарас Тополя.

Співак додав, що їхнє рішення розлучитися і його причини — це винятково їхня з Оленою особиста справа.

"Але в цій ситуації мусив прокоментувати. Я маю припущення кому це потрібно. Тому, хто роками слідкував за нашою родиною, огидно коментував з будь-якого приводу. Тихо і відкрито пакостив Олені і мені. Бо жага помсти. А зараз вибрав момент для удару, коли Олена, я, наші діти проходим нелегкий, вразливий період", — заявив Тарас, додавши, що це лише його припущення.

Зокрема, Тополя попросив ніяким чином не поширювати те відео.

Фокус звернувся до представників Тараса Тополі з проханням про коментар, але запит наразі залишився без відповіді.

Правоохоронці затримали 23-річного мешканця Києва, який вимагав гроші за нерозповсюдження конфіденційної інформації щодо Олени Тополі.

Команда української співачки прокоментувала затримання чоловіка, якого підозрюють у шантажі артистки.

