Троє дітей від військового: що відомо про особисте життя Олени Тополі (фото)

Українська співачка Олена Тополя нещодавно закінчила багаторічні стосунки, у яких народилося троє дітей. Ще раніше вона зустрічалася зі своїм продюсером.

Фокус розповідає, що відомо про особисте життя артистки, яка активно почала розбудовувати свій особистий творчий бренд "Олена Тополя", раніше будучи відомою як Alyosha.

А 19 січня розгорівся скандал навколо приватного відео зірки сцени. 23-річний чоловік почав погрожувати Олені та вимагати 75 тисяч доларів, а вона відмовила йому та подала заяву в правоохоронні органи.

Олена Тополя з Вадимом Лисицею

Продюсер та співачка перебували в стосунках на початку 2000-х. Спочатку між ними були лише робочі відносини. Втім, згодом між Лисицею та його юною підопічною виникла взаємна симпатія. Втім, на той момент продюсер був одруженим та виховував двох дітей.

Познайомилися Вадим та Олена Тополя в Запоріжжі, коли виконавиці було лише 15 років, а продюсеру — 26. Згодом вони записали дві пісні та переїхали до Києва.

"Так сталося, що ці відчуття — вони з'явилися і в неї, і в мене", — розповідав Лисиця, у якого згодом з дружиною почалися на фоні цього конфлікти.

Продюсер казав, що перші три роки стосунків з Оленою Тополею були схожі на "феєрверк". А з часом ситуація погіршилася. Вони розійшлися через сім років роману. Начебто через те, що співачка хотіла розвивати кар'єру, а не будувати сім'ю.

Вадим Лисиця та Олена Тополя Фото: YouTube

Шлюб Олени Тополі з Тарасом та троє дітей

Олена та Тарас Тополя — лідер українського рок-гурту "Антитіла" — одружилися у 2013 році. Вони були разом понад 12 років, ставши однією із найвідоміших пар українського шоубізнесу. Під час шлюбу Олена взяла прізвище чоловіка та почала розвивати карʼєру під новим іменем.

У вже колишнього подружжя є троє дітей:

син Роман (народився 2013 року);

син Марк (2015);

дочка Марія (2020).

1 грудня 2025 року Тарас і Олена Тополі раптово оголосили про розлучення після 12 років шлюбу. Пара наголосила, що рішення вони ухвалили спільно. Тарас та Олена додали, що залишаться партнерами у вихованні синів та доньки і ставляться з повагою одне до одного, а коментарів щодо розриву не даватимуть.

Тарас та Олена Тополя з дітьми Фото: Instagram

У різних інтерв’ю співачка зізнавалася, що їхній шлюб не був ідеальним і, як у будь-якій родині, вони стикалися із суперечками та труднощами, але разом знаходили способи їх подолати.

А ініціатором розлучення, судячи із судових реєстрів, став саме Тарас.

Тарас Тополя в ЗСУ

З початком повномасштабної війни РФ проти України 24 лютого 2022 року Тарас Тополя разом з іншими музикантами приєднався до Сил територіальної оборони Збройних Сил України як доброволець. Спочатку лідер "Антитіл" і його товариші служили у складі 130-го батальйону ТрО, де виконували обов’язки стрільців і парамедиків — надавали тактичну медичну допомогу пораненим побратимам безпосередньо на фронті, зокрема на Київщині та пізніше на Харківщині.

Після кількох місяців на фронті артиста та його колег з гурту було виведено з активної лінії бойових дій за наказом командування. Він продовжив творчу та волонтерську діяльність, зокрема співпрацю з Головним управлінням розвідки України в інформаційній сфері.

Тарас Тополя у 2022 році став добровольцем у лавах ЗСУ Фото: Instagram

Тим часом Олена Тополя з дітьми на початку великої війни виїхала до США, а згодом повернулася до рідної України.

