Колишній Олени Тополі висловився про її розлучення: "Є що сказати" (фото)

Колишній бойфренд співачки Олени Тополі, відомий продюсер Вадим Лисиця, відреагував на новини про її розрив з чоловіком, фронтменом гурту "Антитіла" Тарасом Тополею. За його словами, йому насправді є що сказати щодо цього.

Втім, дружині Лисиці це буде неприємно, тому він не коментуватиме життя колишньої обраниці. Про це продюсер заявив в інтерв'ю Oboz.ua.

Вадим Лисиця про розлучення Олени Тополі

"Тут така справа: я зі своєю дружиною домовився не коментувати жодних моментів, пов'язаних із колишніми стосунками. Ірі це не до вподоби, і я її чудово розумію — поставте себе на її місце, чи було б вам приємно? Вона просила мене про це кілька разів, тож ми вирішили, що таких тем не торкатимусь. Хоча мені, звісно, є що сказати. Але досить Тополь", — сказав продюсер.

Подружжя познайомилося свого часу на концерті Альони Омаргалієвої, яка тоді ще виступала з Тамерланом.

"Вона дуже раділа, що їхній концерт став місцем нашого знайомства. Доленосного, як згодом з’ясувалося. Я майже одразу відчув, що Іра — моя людина. На той момент вже був достатньо досвідченим чоловіком і розумів: навіщо тягнути? Ми почали зустрічатися восени, а через півтора року, навесні, одружилися", — розповідає Вадим Лисиця про свою дружину.

Вадим Лисиця Фото: YouTube

Розлучення Тараса Тополі

1 грудня Тарас і Олена Тополі приголомшили своїх фанатів, оголосивши про розлучення після 12 років шлюбу. Пара, яка виховує трьох дітей, наголосила, що рішення вони ухвалили спільно. Тарас та Олена додали, що залишаться партнерами у вихованні синів та доньки і ставляться з повагою одне до одного, а коментарів щодо розриву більше не даватимуть.

Усі питання майна і фінансів, пов’язані з розлученням та утриманням дітей, за словами експари, були врегульовані заздалегідь. Ініціатором розлучення став саме Тарас, судячи з документів, поданих до суду.

Тарас та Олена Тополі з дітьми Фото: Instagram

Вадим Лисиця та Олена Тополя

Раніше Вадим Лисиця різко висловився про рекламу нової пісні "Антитіл" на фоні розлучення, прямо не називаючи імен.

"Гріти реліз пісні за рахунок покинутих трьох дітей це новий рівень цинізму. Прям фу", — написав тоді продюсер і видалив допис.

Лисиця та Олена Тополя, яка раніше мала псевдонім Alyosha, тривалий час зустрічалися. Під час тих стосунків артистка якраз почала розвивати свою творчу кар'єру.

Вадим Лисиця та Олена Тополя Фото: YouTube

