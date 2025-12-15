Бывший Елены Тополи высказался о ее разводе: "Есть что сказать" (фото)

Бывший бойфренд певицы Елены Тополи, известный продюсер Вадим Лисица, отреагировал на новости о ее разрыве с мужем, фронтменом группы "Антитела" Тарасом Тополей. По его словам, ему на самом деле есть что сказать по этому поводу.

Впрочем, жене Лисицы это будет неприятно, поэтому он не будет комментировать жизнь бывшей избранницы. Об этом продюсер заявил в интервью Oboz.ua.

Вадим Лисица о разводе Елены Тополи

"Тут такое дело: я со своей женой договорился не комментировать никаких моментов, связанных с бывшими отношениями. Ире это не нравится, и я ее прекрасно понимаю — поставьте себя на ее место, было бы вам приятно? Она просила меня об этом несколько раз, поэтому мы решили, что таких тем не буду касаться. Хотя мне, конечно, есть что сказать. Но достаточно Тополь", — сказал продюсер.

Супруги познакомились в свое время на концерте Алены Омаргалиевой, которая тогда еще выступала с Тамерланом.

"Она очень радовалась, что их концерт стал местом нашего знакомства. Судьбоносного, как впоследствии выяснилось. Я почти сразу почувствовал, что Ира — мой человек. На тот момент уже был достаточно опытным мужчиной и понимал: зачем тянуть? Мы начали встречаться осенью, а через полтора года, весной, поженились", — рассказывает Вадим Лисица о своей жене.

Вадим Лисица Фото: YouTube

Развод Тараса Тополи

1 декабря Тарас и Елена Тополи ошеломили своих фанатов, объявив о разводе после 12 лет брака. Пара, которая воспитывает троих детей, отметила, что решение они приняли совместно. Тарас и Елена добавили, что останутся партнерами в воспитании сыновей и дочери и относятся с уважением друг к другу, а комментариев относительно разрыва больше не будут давать.

Все вопросы имущества и финансов, связанные с разводом и содержанием детей, по словам экс-пары, были урегулированы заранее. Инициатором развода стал именно Тарас, судя по документам, поданным в суд.

Тарас и Елена Тополи с детьми Фото: Instagram

Вадим Лисица и Елена Тополя

Ранее Вадим Лисица резко высказался о рекламе новой песни "Антител" на фоне развода, прямо не называя имен.

"Греть релиз песни за счет брошенных троих детей это новый уровень цинизма. Прям фу", — написал тогда продюсер и удалил пост.

Лисица и Елена Тополя, которая ранее имела псевдоним Alyosha, длительное время встречались. Во время тех отношений артистка как раз начала развивать свою творческую карьеру.

Вадим Лисица и Елена Тополя Фото: YouTube

