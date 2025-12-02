На развод Елены Тополи резко отреагировал ее экс-бойфренд: "За счет брошенных троих детей"

Тарас и Елена Тополи накануне объявили о разводе после 12 лет брака. Тем временем в сети заговорили о рекламе песни лидера группы "Антитела".

Музыкальный портал "Музвар" обратил внимание на то, что Тарас Тополя активно рекламирует новый трек "Відколи". Более того, развод пары прокомментировал бывший бойфренд Елены Тополи, продюсер Вадим Лисица.

"Говорят, что комментариев на эту тему больше не будет. Наверное, за них все будет говорить музыка. Группа "Антитела" тем временем готовит релиз трека "Відколи". Песня о состоянии, когда уже нет эмоций, страстных выяснений отношений, аргументов, поцелуев и извинений. А есть только молчаливая тишина и равнодушие", — отметили журналисты "Музвар".

Отрывок новой песни "Антител"

Тем временем Вадим Лисица резко высказался о рекламе песни "Антител", прямо не называя имен.

Відео дня

"Греть релиз песни за счет брошенных троих детей это новый уровень цинизма. Прям фу", — написал продюсер.

Интересно, что пост Лисица уже удалил.

Вадим Лисица отреагировал на развод Елены Тополи Фото: Telegram

Развод Тараса и Елены Тополи

1 декабря 2025 года звездная пара официально объявила, что разводится. В совместном заявлении они назвали это "взвешенным решением", которое было принято совместно.

Тарас и Елена, которые были женаты 12 лет и воспитывают троих детей, подчеркнули, что они остаются "партнерами в воспитании детей".

Все вопросы имущества и финансов, связанные с разводом и содержанием детей, по их словам, урегулированы заранее.

Пара также попросила СМИ и общественность не ожидать дальнейших комментариев и уважать их решение.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Тарас и Елена Тополи 1 декабря публично объявили о разводе, отметив взаимное уважение и совместную ответственность за троих детей.

Народный депутат Марьяна Безуглая решила, что развод произошел из-за отставки руководителя ОП Ермака.

Напомним, Фокус писал о супружеской жизни Тараса Тополи и Елены Тополи. Пара поженилась в 2013 году, у них трое детей.