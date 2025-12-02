Безуглая выдвинула новую теорию заговора: Тарас и Елена Тополи разводятся из-за отставки Ермака

Народный депутат Марьяна Безуглая узнала, певец Тарас Тополя разводится со своей женой Еленой, которая ранее выступала под псевдонимом Алеша, и решила, что это из-за отставки руководителя Офиса президента.

Безуглая написала пост в полночь, в котором заявила, что как только Андрея Ермака уволили, любимец ОП, "ряженый в военную форму певец Тарас Тополя разводится". "Совпадение?" — задалась вопросом нардеп перед тем как пожелать спокойной ночи.

Безглая считает, что Тополи разводятся из-за Ермака Фото: скріншот з Telegram Мар'яни Безуглої

По ее мнению, Тарас Тополя разводится не просто так.

"Может, там какие-то схемы-темы, которые хотелось бы скрыть? Деньги за темники, концерты или же какой-то еще кэш? Может, у Миндича, из "прачечной"? Или же Елена Тополя, как "подкрышный" был, терпела, боялась, что начнешь ей на психиатра собирать, а никто не защитит... Теперь все, свободна? Ну-ну", — написала Безуглая.

Відео дня

У народного депутата давний конфликт с Тарасом Тополей, который даже предлагал отправить ее к врачу и собирал на это средства. И теперь Безуглая об этом вспомнила.

"А какой наглый был под крышей. Тебе на психолога собрать у людей, Тарас? Но я таким мошенничеством не занимаюсь. Кстати, как ты деньги собранные потратил, "герой"? "Крепость Бахмут", короче", — заявила нардеп.

Тарас Тополя пока не комментировал заявление Марьяны Безуглой.

Напомним, Фокус писал о супружеской жизни Тараса Тополи и Елены Тополи. Пара поженилась в 2013 году, у них трое детей. Они довольно часто говорили о проблемах в семейной жизни, но им удавалось их преодолевать.

А в августе фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя заявил, что подал иск в суд на народного депутата Марьяну Безуглую за клевету: она ранее утверждала, что он якобы "фейково мобилизовался".