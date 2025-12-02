Безугла висунула нову теорію змови: Тарас та Олена Тополі розлучаються через відставку Єрмака

Народна депутатка Мар'яна Безугла дізналась, співак Тарас Тополя розлучається із своєю дружиною Оленою, яка раніше виступала під псевдонімом Альоша, і вирішила, що це через відставку керівника Офісу президента.

Безугла написала пост опівночі, в якому заявила, що як тільки Андрія Єрмака звільнили, улюбленець ОП, "ряжений у військову форму співак Тарас Тополя розлучається". "Співпадіння?"- задалась питанням нардепка перед тим як побажати спокійної ночі.

Безгла вважає, що Тополі розлучаються через Єрмака Фото: скріншот з Telegram Мар'яни Безуглої

На її думку, Тарас Тополя розлучається не просто так.

"Може, там якісь схеми-теми, які хотілось би приховати? Гроші за темники, концерти чи ж якийсь ще кеш? Може, у Міндіча, з "пральні"? Чи ж Олена Тополя, як "підкришний" був, терпіла, боялась, що почнеш їй на психіатра збирати, а ніхто не захистить... Тепер все, вільна? Ну-ну", - написала Безугла.

У народної депутатки давній конфлікт із Тарасом Тополею, який навіть пропонував відправити її до лікаря і збирав на це кошти. І тепер Безугла про це згадала.

"А який нахабний був під дахом. Тобі на психолога зібрати у людей, Тарасе? Але я таким шахрайством не займаюсь. До речі, як ти гроші зібрані витратив, "герой"? "Фортеця Бахмут", коротше", - заявила нардепка.

Тарас Тополя наразі не коментував заяву Мар'яни Безуглої.

Нагадаємо, Фокус писав про подружнє життя Тараса Тополі та Олени Тополі. Пара одружилась у 2013 році, в них троє дітей. Вони доволі часто говорили про проблеми в сімейному житті, але їм вдавалось їх долати.

А у серпні фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя заявив, що подав позов до суду на народну депутатку Мар'яну Безуглу за наклеп: вона раніше стверджувала, що він нібито "фейково мобілізувався".