Після 12 років шлюбу: що відомо про дітей та розлучення Тараса Тополі (фото)

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя та його дружина Олена оголосили про розлучення після 12 років шлюбу. Пара наголосила, що рішення було спільним і більше вони коментувати це не будуть.

Фокус розповідає, що відомо про зіркове подружжя, яке виховує трьох неповнолітніх дітей та пережило непрості роки під час повномасштабної війни.

Шлюб Тараса та Олени Тополі: що відомо про їхніх дітей

Тарас і Олена одружилися у 2013 році. У них троє дітей: двоє синів і донька. Сини: 12-річний Роман і 10-річний Марк; донька — 5-річна Марія.

Діти публічно з’являються доволі рідко — батьки не надто афішують їхнє приватне життя. За словами Тараса — діти для нього є найкращим подарунком у житті.

Родина пережила важкі роки під час повномасштабної війни. У 2022 Олена виїхала до США разом з дітьми. Тим часом Тарас залишився в Україні та пішов до лав оборони як парамедик.

Тарас Тополя пішов до лав оборони як парамедик у 2022 році Фото: Instagram Taras Topolia

Життя у шлюбі

Попри те, що у них час від часу виникали проблеми — як у будь-якому шлюбі — вони неодноразово говорили, що відкритий діалог і чесність допомагають долати складнощі.

В одному з інтерв’ю Олена зізнавалася, що шлюб не завжди був "ідеальним", що важливо — не ідеал, а бажання працювати над стосунками.

За словами співачки, одним із секретів, які допомагали їм зберегти зв’язок — щирі розмови, готовність вислухати і взаємна підтримка.

Тарас та Олена Тополі з дітьми Фото: Instagram

Розлучення: як пара пояснила своє рішення

1 грудня 2025 року зіркова пара офіційно оголосила, що розлучається. У спільній заяві вони назвали це "зваженим рішенням", яке було прийнято спільно.

Тарас та Олена підкреслили, що вони залишаються "партнерами у вихованні дітей" — і ставляться з відповідальністю, повагою та любов’ю одне до одного.

Усі питання майна і фінансів, пов’язані з розлученням та утриманням дітей, за їхніми словами, врегульовані заздалегідь.

Музиканти також попросили ЗМІ і громадськість не очікувати подальших коментарів і поважати їхнє рішення.

"Це зважене рішення нас обох. З великою взаємною вдячністю за все, що пройшли і створили разом … Ми ставимо крапку в стосунках і починаємо нові, окремі, сторінки життя. Уже не як чоловік і дружина, але як партнери у вихованні дітей", — зазначили Олена та Тарас.

Тарас та Олена Тополі з дітьми Фото: Instagram

