"Мені потрібно багато": Олена Тополя розповіла про відбудову житла після обстрілу та щомісячні витрати

Українська співачка Олена Тополя розповіла, що вони з чоловіком активно відновлюють квартиру, яка постраждала внаслідок обстрілу росіян у червні.

Related video

Артистка дала мініінтервʼю Ангеліні Пічик, зізнавшись, що на життя у столиці її родині потрібно близько 200 тисяч гривень на місяць. Відео блогерка поділилася в Instagram.

Олена Тополя розповіла про життя в Києві

"У кожного свої, напевно, якісь запити. Мені потрібно багато (грошей, — Ред.). У нас уже велика сімʼя. Як мінімум, у нас троє дітей, які в садочок ходять, в школу, на заняття. І ми, два артисти, які потребують дуже багато витрат. І зараз особливо в нас після прильоту є витрати на житло, на відновлення житла", — зазначила Олена.

За словами зірки, їхній з Тарасом Тополею родині потрібно десь 200 тисяч на місяць.

"Зараз поки ми ночуємо в батьків, тому що в них є гарне укриття. День проводимо в квартирі, тому що відновлюємо. Вже є вікна, деякі шафи, на кухні працює плита, піч, є раковина", — розповіла співачка про відновлення житла.

Тарас та Олена Тополя з дітьми Фото: instagram.com/tarastopolia/

Зокрема, наразі Олена працює над підготовкою до сольного концерту.

"Це перший концерт, де Оленка дасть драйву", — розкрила трохи карт артистка, додавши, що також будуть неочікувані гості.

У коментарях позитивна реакція користувачів мережі на розповідь Тополі:

"Неймовірна Оленка, мила, проста і щира. І неймовірна фігура".

"Одна з небагатьох представниць українського шоу-бізнесу, яка не схопила зіркову хворобу. Приємна, людяна і щира".

"Я не артист, чоловік теж. Ми не живемо в столиці. В нас 2 дітей (дошкільного віку). В нас своє житло… Але нам не вистачає навіть 100к грн в місяць.. як в Києві за 200 виживеш з такими умовами як вона сказала?! Якщо це правда, я пишаюся! Молодці! Гарна, відкрита, щира людина".

Росіяни зруйнували житло Тараса та Олени Тополі

Квартиру фронтмена гурту "Антитіла" та його родини зруйнувала російська ракета в ніч на 23 червня під час масованого обстрілу Києва.

"Нам пощастило, всі в родині живі. Так склалися обставини, Творець вберіг. Дякую… Царство небесне всім, хто не пережив цю ніч. Пекельна лотерея…" — написав співак, показавши кадри руйнувань.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Тарас Тополя показав символічну річ, що вціліла після ракетного удару росіян поблизу його будинку.

Депутатка Безугла звинуватила Тополю в мобілізації задля піару.

Крім того, Олена Тополя висловилася про скандальний концерт російською мовою Андрія Данилка.