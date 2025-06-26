Тарас Тополя показав знакову річ, яка пережила масштабний обстріл Києва (фото)

Український співак Тарас Тополя показав символічну річ, що вціліла після ракетного удару росіян поблизу його будинку в Києві 23 червня.

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Попри руйнування, флагшток, який артист придбав за свої перші бойові, залишився неушкодженим, розповів Тополя в Instagram.

"Цей флагшток біля будинку я купив за свої перші бойові. Сусіди і знайомі будівельники встановили без мене, в той час служив на Харківщині. І ось, попри приліт, він вистояв! І ми вистоїмо!" — написав лідер гурту "Антитіла".

Українці підтримали Тополю в коментарях:

"Віримо, знаємо, вистоїмо".

"І у нас в Сумах 13 квітня в міжнародному офісі СумДУ прапорець вистояв. Це знак, що вистоїмо".

"Так вистоїмо, попри те що нас оточують "добрі люди" в час біди, ми стоїмо в єдності!! Дійсно прапор символ протистояння проти зла росії".

Тарас Тополя показав прапор, який пережив удар росіян 23 червня Фото: Instagram Taras Topolia

Росіяни зруйнували житло Тараса та Олени Тополі

Квартиру фронтмена гурту "Антитіла" та його родини зруйнувала російська ракета в ніч на 23 червня під час масованого обстрілу Києва.

"Нам пощастило, всі в родині живі. Так склалися обставини, Творець вберіг. Дякую… Царство небесне всім, хто не пережив цю ніч. Пекельна лотерея…" — написав артист, показавши кадри руйнувань.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Тарас Тополя розповідав, що Марʼяна Безугла просилася до нього в партію.

Безугла звинуватила Тараса Тополю, який залишився без квартири, у мобілізації задля піару.

Крім того, Тополя відкрив збір коштів для народної депутатки Мар'яни Безуглої після її скандальних заяв.