Тарас Тополя показал знаковую вещь, которая пережила масштабный обстрел Киева (фото)
Украинский певец Тарас Тополя показал символическую вещь, уцелевшую после ракетного удара россиян вблизи его дома в Киеве 23 июня.
Несмотря на разрушения, флагшток, который артист приобрел за свои первые боевые, остался невредимым, рассказал Тополя в Instagram.
"Этот флагшток возле дома я купил за свои первые боевые. Соседи и знакомые строители установили без меня, в то время служил на Харьковщине. И вот, несмотря на прилет, он выстоял! И мы выстоим!" — написал лидер группы "Антитела".
Украинцы поддержали Тополю в комментариях:
- "Верим, знаем, выстоим".
- "И у нас в Сумах 13 апреля в международном офисе СумГУ флажок выстоял. Это знак, что выстоим".
- "Да выстоим, несмотря на то что нас окружают "добрые люди" во время беды, мы стоим в единстве!!! Действительно флаг символ противостояния против зла России".
Россияне разрушили жилье Тараса и Елены Тополи
Квартиру фронтмена группы "Антитела" и его семьи разрушила российская ракета в ночь на 23 июня во время массированного обстрела Киева.
"Нам повезло, все в семье живы. Так сложились обстоятельства, Творец уберег. Спасибо... Царство небесное всем, кто не пережил эту ночь. Адская лотерея..." — написал артист, показав кадры разрушений.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Тарас Тополя рассказывал, что Марьяна Безуглая просилась к нему в партию.
- Безуглая обвинила Тараса Тополю, который остался без квартиры, в мобилизации ради пиара.
Кроме того, Тополя открыл сбор средств для народного депутата Марьяны Безуглой после ее скандальных заявлений.