Тарас Тополя показал знаковую вещь, которая пережила масштабный обстрел Киева (фото)

Украинский певец Тарас Тополя показал символическую вещь, уцелевшую после ракетного удара россиян вблизи его дома в Киеве 23 июня.

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Несмотря на разрушения, флагшток, который артист приобрел за свои первые боевые, остался невредимым, рассказал Тополя в Instagram.

"Этот флагшток возле дома я купил за свои первые боевые. Соседи и знакомые строители установили без меня, в то время служил на Харьковщине. И вот, несмотря на прилет, он выстоял! И мы выстоим!" — написал лидер группы "Антитела".

Украинцы поддержали Тополю в комментариях:

"Верим, знаем, выстоим".

"И у нас в Сумах 13 апреля в международном офисе СумГУ флажок выстоял. Это знак, что выстоим".

"Да выстоим, несмотря на то что нас окружают "добрые люди" во время беды, мы стоим в единстве!!! Действительно флаг символ противостояния против зла России".

Тарас Тополя показал флаг, который пережил удар россиян 23 июня Фото: Instagram Taras Topolia

Россияне разрушили жилье Тараса и Елены Тополи

Квартиру фронтмена группы "Антитела" и его семьи разрушила российская ракета в ночь на 23 июня во время массированного обстрела Киева.

"Нам повезло, все в семье живы. Так сложились обстоятельства, Творец уберег. Спасибо... Царство небесное всем, кто не пережил эту ночь. Адская лотерея..." — написал артист, показав кадры разрушений.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Тарас Тополя рассказывал, что Марьяна Безуглая просилась к нему в партию.

Безуглая обвинила Тараса Тополю, который остался без квартиры, в мобилизации ради пиара.

Кроме того, Тополя открыл сбор средств для народного депутата Марьяны Безуглой после ее скандальных заявлений.