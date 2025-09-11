"Мне нужно много": Елена Тополя рассказала о восстановлении жилья после обстрела и ежемесячных расходах

Украинская певица Елена Тополя рассказала, что они с мужем активно восстанавливают квартиру, которая пострадала в результате обстрела россиян в июне.

Артистка дала мини-интервью Ангелине Пичик, признавшись, что на жизнь в столице ее семье нужно около 200 тысяч гривен в месяц. Видео блогерша поделилась в Instagram.

Алена Тополя рассказала о жизни в Киеве

"У каждого свои, наверное, какие-то запросы. Мне нужно много (денег, — Ред.). У нас уже большая семья. Как минимум, у нас трое детей, которые в садик ходят, в школу, на занятия. И мы, два артиста, которые требуют очень много расходов. И сейчас особенно у нас после прилета есть расходы на жилье, на восстановление жилья", — отметила Елена.

По словам звезды, их с Тарасом Тополей семье нужно где-то 200 тысяч в месяц.

"Сейчас пока мы ночуем у родителей, потому что у них есть хорошее укрытие. День проводим в квартире, потому что восстанавливаем. Уже есть окна, некоторые шкафы, на кухне работает плита, печь, есть раковина", — рассказала певица о восстановлении жилья.

Тарас и Елена Тополя с детьми Фото: instagram.com/tarastopolia/

В частности, сейчас Елена работает над подготовкой к сольному концерту.

"Это первый концерт, где Аленка даст драйва", — раскрыла немного карт артистка, добавив, что также будут неожиданные гости.

В комментариях положительная реакция пользователей сети на рассказ Тополи:

"Невероятная Олена, милая, простая и искренняя. И невероятная фигура".

"Одна из немногих представительниц украинского шоу-бизнеса, которая не схватила звездную болезнь. Приятная, человечная и искренняя".

"Я не артист, муж тоже. Мы не живем в столице. У нас 2 детей (дошкольного возраста). У нас свое жилье... Но нам не хватает даже 100к грн в месяц... как в Киеве за 200 выживешь с такими условиями как она сказала?! Если это правда, я горжусь! Молодцы! Хороший, открытый, искренний человек".

Россияне разрушили жилье Тараса и Елены Тополи

Квартиру фронтмена группы "Антитела" и его семьи разрушила российская ракета в ночь на 23 июня во время массированного обстрела Киева.

"Нам повезло, все в семье живы. Так сложились обстоятельства, Творец уберег. Спасибо... Царство небесное всем, кто не пережил эту ночь. Адская лотерея..." — написал певец, показав кадры разрушений.

