Тарас та Олена Тополі розлучаються після 12 років шлюбу: "Ставимо крапку" (фото)
Тарас і Олена Тополі 1 грудня публічно оголосили про розлучення, наголосивши на взаємній повазі та спільній відповідальності за трьох дітей. Пара була одружена 12 років.
У своїх соцмережах вони двоє повідомили, що спільно ухвалили рішення розлучитися. За словами пари, це зважений крок, зроблений обома сторонами.
Тарас та Олена Тополі розлучаються
Тарас Тополя у своєму Facebook наголосив, що їхній спільний шлях був наповнений вдячністю й любов’ю.
"Це нікуди не зникне, бо було створено в коханні", — зазначив співак.
Зіркове подружжя наголосило, що вони продовжують рухатися по життю не як чоловік і дружина, а як партнери у вихованні дітей. А їх у пари троє.
Тарас Тополя уточнив, що всі майнові та фінансові питання були врегульовані заздалегідь. Ба більше, пара наголосила про рішення не коментувати тему надалі.
"Дана публікація є вичерпною", — зазначили вони, попросивши поставитися до цього з розумінням.
Окремо музиканти звернулися до жіночої аудиторії, підкресливши гідність і батьківську турботу Тараса, а чоловічій — неймовірність Олени як матері й жінки.
Тарас і Олена Тополі одружилися у 2013 році та прожили у шлюбі 12 років. У них троє дітей — двоє синів, Роман і Марко, та донька Марія.
Підтримка публіки
У коментарях зіркові друзі та прихильники висловили своє здивування такому рішенню:
- "Оу. Найнесподіваніше що могла прочитати цього ранку… обіймаю вас обох і вірю, що все на краще", — написала телеведуча Соломія Вітвіцька.
- "Дуже сумно. Сил всій родині", — зазначила Марічка Падалко.
- "Іноді розлучення це найкраще рішення. Бажаю щастя обом".
- "Ні. Після таких новин перестаєш вірити в кохання. Ця пара була прикладом для багатьох сімей… чи то тільки так здавалося нам".
- "Хай щастить обом, гарні люди!".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Олена Тополя провела тур їхньою з Тарасом Тополею київською квартирою в Шевченківському районі, яку було зруйновано внаслідок російського обстрілу 23 червня.
- Олена розповіла, що на життя у столиці її родині потрібно близько 200 тисяч гривень на місяць.
Крім того, Тарас Тополя показав символічну річ, що вціліла після ракетного удару.