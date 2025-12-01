Тарас та Олена Тополі розлучаються після 12 років шлюбу: "Ставимо крапку" (фото)

Тарас і Олена Тополі 1 грудня публічно оголосили про розлучення, наголосивши на взаємній повазі та спільній відповідальності за трьох дітей. Пара була одружена 12 років.

У своїх соцмережах вони двоє повідомили, що спільно ухвалили рішення розлучитися. За словами пари, це зважений крок, зроблений обома сторонами.

Тарас та Олена Тополі розлучаються

Тарас Тополя у своєму Facebook наголосив, що їхній спільний шлях був наповнений вдячністю й любов’ю.

"Це нікуди не зникне, бо було створено в коханні", — зазначив співак.

Зіркове подружжя наголосило, що вони продовжують рухатися по життю не як чоловік і дружина, а як партнери у вихованні дітей. А їх у пари троє.

Тарас Тополя уточнив, що всі майнові та фінансові питання були врегульовані заздалегідь. Ба більше, пара наголосила про рішення не коментувати тему надалі.

"Дана публікація є вичерпною", — зазначили вони, попросивши поставитися до цього з розумінням.

Окремо музиканти звернулися до жіночої аудиторії, підкресливши гідність і батьківську турботу Тараса, а чоловічій — неймовірність Олени як матері й жінки.

Тарас і Олена Тополі одружилися у 2013 році та прожили у шлюбі 12 років. У них троє дітей — двоє синів, Роман і Марко, та донька Марія.

Тарас і Олена Тополі з дітьми Фото: Instagram

Підтримка публіки

У коментарях зіркові друзі та прихильники висловили своє здивування такому рішенню:

"Оу. Найнесподіваніше що могла прочитати цього ранку… обіймаю вас обох і вірю, що все на краще", — написала телеведуча Соломія Вітвіцька.

"Дуже сумно. Сил всій родині", — зазначила Марічка Падалко.

"Іноді розлучення це найкраще рішення. Бажаю щастя обом".

"Ні. Після таких новин перестаєш вірити в кохання. Ця пара була прикладом для багатьох сімей… чи то тільки так здавалося нам".

"Хай щастить обом, гарні люди!".

