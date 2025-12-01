Тарас и Елена Тополи разводятся после 12 лет брака: "Ставим точку" (фото)

Тарас и Елена Тополи 1 декабря публично объявили о разводе, отметив взаимное уважение и совместную ответственность за троих детей. Пара была жената 12 лет.

В своих соцсетях они двое сообщили, что совместно приняли решение развестись. По словам пары, это взвешенный шаг, сделанный обеими сторонами.

Тарас и Елена Тополи разводятся

Тарас Тополя в своем Facebook отметил, что их совместный путь был наполнен благодарностью и любовью.

"Это никуда не исчезнет, потому что было создано в любви", — отметил певец.

Звездные супруги отметили, что они продолжают двигаться по жизни не как муж и жена, а как партнеры в воспитании детей. А их у пары трое.

Тарас Тополя уточнил, что все имущественные и финансовые вопросы были урегулированы заранее. Более того, пара отметила о решении не комментировать тему в дальнейшем.

Відео дня

"Данная публикация является исчерпывающей", — отметили они, попросив отнестись к этому с пониманием.

Отдельно музыканты обратились к женской аудитории, подчеркнув достоинство и отцовскую заботу Тараса, а мужской — невероятность Елены как матери и женщины.

Тарас и Елена Тополи поженились в 2013 году и прожили в браке 12 лет. У них трое детей — двое сыновей, Роман и Марко, и дочь Мария.

Тарас и Елена Тополи с детьми Фото: Instagram

Поддержка публики

В комментариях звездные друзья и поклонники выразили свое удивление такому решению:

"Оу. Самое неожиданное что могла прочитать этим утром... обнимаю вас обоих и верю, что все к лучшему", — написала телеведущая Соломия Витвицкая.

"Очень грустно. Сил всей семье", — отметила Маричка Падалко.

"Иногда развод это лучшее решение. Желаю счастья обоим".

"Нет. После таких новостей перестаешь верить в любовь. Эта пара была примером для многих семей... или только так казалось нам".

"Удачи вам обоим, хорошие люди!".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Елена Тополя провела тур по их с Тарасом Тополей киевской квартире в Шевченковском районе, которая была разрушена в результате российского обстрела 23 июня.

Елена рассказала, что на жизнь в столице ее семье нужно около 200 тысяч гривен в месяц.

Кроме того, Тарас Тополя показал символическую вещь, уцелевшую после ракетного удара.