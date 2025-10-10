Тополя показала квартиру за $150 тысяч, которую разрушили россияне (фото)

Украинская певица Алена Тополя провела тур по их с Тарасом Тополей киевской квартире в Шевченковском районе, которая была разрушена в результате российского обстрела 23 июня.

В программе "По хатах" артистка и многодетная мама показала, как проходит восстановление помещения, которое они с лидером группы "Антитела" приобрели в 2014 году за 150 тысяч долларов. В частности, супруги уже подали необходимые документы для получения финансовой помощи от государства.

Алена Тополя показала свою квартиру в Киеве

Быт в семье Алены Тополи

Звезда призналась, что часто готовит кушать детям, однако хочет, чтобы ее в этот момент никто не дергал: "Я люблю готовить, но спокойно. Чтобы меня никто не дергал. Я такой человек, что я стала и должна сделать это. Если я отойду, то я увижу что-то другое и буду делать там. Меня нельзя отвлекать. У нас любят курицу, утку, которые я запекаю, борщ. Печем пироги, делаем бельгийские вафли. Ромка, старший сын, также любит готовить. Иногда предлагает вареники сделать", — рассказывает жена Тараса Тополи.

В частности, Алена призналась, что помогает им с мужем иметь счастливые отношения, несмотря на рутину: "Помогает менять себя. Мы меняемся по своему желанию, чтобы оставаться вместе. Есть определенные проявления и черты характера, которые мы прорабатываем... Мы любим друг друга, мы хотим быть вместе. Хотим, чтобы у нас была счастливая семья, чтобы детки видели влюбленных родителей.... Надо транслировать любовь, заботу, делать подарки друг другу".

Разрушение квартиры

В результате российского обстрела в июне была разрушена квартира звездной семьи, а та ночь, по словам Алены, была одной из самых страшных в ее жизни. В тот вечер знаменитость ночевала в детской комнате, потому что к ней приехал брат Руслан с сыном Иваном. Сейчас в доме ставят рулеты и карнизы.

Тополя вспомнила, что тогда вернулась из Львова после двух насыщенных дней и была очень уставшая. Она отговаривала брата приезжать, ведь была истощена. Однако мужчина не послушал и приехал к родному человеку. Во время первой тревоги они уже были наготове, потому что вокруг уже были слышны взрывы.

Квартира Алены и Тараса Тополи Фото: YouTube Квартира Алены и Тараса Тополи Фото: YouTube

"Был в 3:20 отбой. Я уже засыпала, когда Руслан сказал, что хочет заехать буквально на десять минут поговорить. Мы долго говорили, и я заснула прямо за столом, потом пошла в детскую и глубоко уснула. Через 20 минут началась вторая тревога — и уже через 20 секунд был прилет. Мы ничего не могли понять, волна была очень сильная", — вспомнила Алена.

После взрыва артистка с семьей выбежала на улицу. Они увидели, как обломки сыпались с верхних этажей, а дым окутывал двор. Единственная вещь, которая полностью уцелела в квартире, это вешалка в коридоре.

Единственная вещь, которая полностью уцелела в квартире, это вешалка в коридоре Фото: YouTube Последствия российского удара по квартире Тараса Тополи Фото: YouTube

"Это был шок. Я тогда осознала, насколько хрупкая жизнь", — призналась знаменитость.

Квартира Алены и Тараса Тополи Фото: YouTube Квартира Алены и Тараса Тополи Фото: YouTube

