Тополя показала квартиру за $150 тисяч, яку зруйнували росіяни (фото)

Українська співачка Олена Тополя провела тур їхньою з Тарасом Тополею київською квартирою в Шевченківському районі, яку було зруйновано внаслідок російського обстрілу 23 червня.

Related video

У програмі "По хатах" артистка та багатодітна мама показала, як проходить відновлення помешкання, яке вони з лідером гурту "Антитіла" придбали у 2014 році за 150 тисяч доларів. Зокрема, подружжя вже подало необхідні документи для отримання фінансової допомоги від держави.

Олена Тополя показала свою квартиру в Києві

Побут у родині Олени Тополі

Зірка зізналася, що часто готує їсти дітям, проте хоче, щоб її в цей момент ніхто не смикав: "Я люблю готувати, але спокійно. Щоб мене ніхто не смикав. Я така людина, що я стала і маю зробити це. Якщо я відійду, то я побачу щось інше і буду робити там. Мене не можна відволікати. У нас люблять курку, качку, які я запікаю, борщ. Печемо пироги, робимо бельгійські вафлі. Ромка, старший син, також любить готувати. Інколи пропонує вареники зробити", — розповідає дружина Тараса Тополі.

Зокрема, Олена зізналася, що допомагає їм з чоловіком мати щасливі стосунки, попри рутину: "Допомагає змінювати себе. Ми змінюємося по своєму бажанню, щоб залишатися разом. Є певні прояви і риси характеру, які ми пропрацьовуємо… Ми кохаємо один одного, ми хочемо бути разом. Хочемо, щоб у нас була щаслива сім'я, щоб дітки бачили закоханих батьків…. Треба транслювати любов, піклування, робити подарунки один одному".

Руйнування квартири

Внаслідок російського обстрілу в червні була зруйнована квартира зіркової родини, а та ніч, за словами Олени, була однією з найстрашніших у її житті. Того вечора знаменитість ночувала в дитячій кімнаті, бо до неї приїхав брат Руслан із сином Іваном. Наразі в помешканні ставлять рулети та карнізи.

Тополя пригадала, що тоді повернулася зі Львова після двох насичених днів і була дуже втомлена. Вона відмовляла брата приїжджати, адже була виснажена. Проте чоловік не послухав і приїхав до рідної людини. Під час першої тривоги вони вже були напоготові, бо навколо вже було чутно вибухи.

Квартира Олени та Тараса Тополі Фото: YouTube Квартира Олени та Тараса Тополі Фото: YouTube

"Був о 3:20 відбій. Я вже засинала, коли Руслан сказав, що хоче заїхати буквально на десять хвилин поговорити. Ми довго говорили, і я заснула просто за столом, потім пішла до дитячої і глибоко заснула. Через 20 хвилин почалася друга тривога — і вже за 20 секунд був приліт. Ми нічого не могли зрозуміти, хвиля була дуже сильна", — пригадала Олена.

Після вибуху артистка з родиною вибігла на вулицю. Вони побачили, як уламки сипалися з верхніх поверхів, а дим огортав двір. Єдина річ, яка повністю вціліла у квартирі, це вішалка в коридорі.

Єдина річ, яка повністю вціліла у квартирі, це вішалка в коридорі Фото: YouTube Наслідки російського удару по квартирі Тараса Тополі Фото: YouTube

"Це був шок. Я тоді усвідомила, наскільки крихке життя", — зізналася знаменитість.

Квартира Олени та Тараса Тополі Фото: YouTube Квартира Олени та Тараса Тополі Фото: YouTube

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Артистка розповіла, що на життя у столиці її родині потрібно близько 200 тисяч гривень на місяць.

Унаслідок атаки на Київ 23 червня у квартирі Тараса та Олени Тополі залишилися стіни, проте вони також були частково зруйновані.

Крім того, Тарас Тополя показав символічну річ, що вціліла після ракетного удару.