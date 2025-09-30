Після 19 років шлюбу та народження двох дітей: Ніколь Кідман і Кіт Урбан розлучилися

58-річна акторка Ніколь Кідман та 57-річний музикант Кіт Урбан розлучилися після 19 років шлюбу. Інсайдери стверджують, що Кідман була "заскочена зненацька" розлученням.

Останнім часом Ніколь Кідман та Кіт Урбан практично не бачилися через щільний графік гастролів та зйомок, і, хоча між зірками було "багато кохання", вони наче "живуть у двох різних світах". Про це пише видання Daily Mail з посиланням на інсайдерів.

"Кіт і Ніколь були разом протягом десятиліть, і є світ, в якому вони можуть примиритися, але в тому стані, в якому зараз перебуває їхній союз, вони не є парою", — зазначив інсайдер.

ЗМІ | Ніколь Кідман, Ґʼю Джекман, Леборра Лі-Фернесс та Кіт Урбан Фото: Getty Images

У подружжя народилися і виховуються двоє дочок: 17-річна Сандей Роуз і 14-річна Фейт Маргарет. Попри те, що востаннє на публіці зіркову пару бачили щасливою та закоханою, у вересні з'ясувалося, що Ніколь Кідман щомісяця витрачала невеликі кошти на проживання у розкішному лондонському будинку далеко від Урбана. Акторка мешкала там на час зйомок однієї зі стрічок, однак фільмування закінчилося, а Кідман так і залишилася проживати у лондонському будинку.

"Ніби їхні шляхи розійшлися. Тепер вона влаштовується в будинку своєї мрії в Лондоні, на іншому кінці світу", — повідомило джерело.

Закохані Ніколь Кідман та Кіт Урбан Фото: Getty Images

Пара одружилася ще у 2006 році в ході традиційної католицької церемонії в каплиці кардинала Черретті в рідному місті Ніколь Кідман Сіднеї. Новина про їхнє розлучення з'явилася лише через кілька тижнів після відзначення майже 20-річчя зіркового шлюбу.

Медіа Fox News пише, цитуючи джерела у ЗМІ, що Ніколь Кідман не хотіла розлучення з Кітом Урбаном, й всіляко намагалася не допустити розриву.

"Вона не хотіла цього. Вона боролася, щоб врятувати шлюб", — йдеться у повідомленні.

Джерела журналу People повідомили, що наразі родина Ніколь Кідман об'єдналася заради підтримки.

