57-річна Ніколь Кідман вийшла на публіку в жакеті з глибоким декольте і без блузи (фото)

Австралійська оскароносна актриса Ніколь Кідман з'явилася на прем'єрі другого сезону серіалу "Дев'ять ідеальних незнайомців" на каналі Hulu в Лос-Анджелесі. Для виходу у світ вона обрала елегантний і провокаційний образ.

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Про це пише Just Jared.

Знаменитість одягла чорний із блискітками брючний костюм, ідеально скроєний по фігурі. Зірка абсолютно нічого не одягала під піджак із глибоким декольте. На одній стороні піджака костюма красувалася квіткова брошка.

Образ Ніколь доповнила парою стильних чорних шкіряних рукавичок і чорних туфель на підборах з гострим носком.

Волосся зірка зібрала в нарочито недбалий кінський хвіст, зробивши проділ по центру і випустивши кілька пасом, які обрамляли її обличчя.

Кілька останніх років видалися для актриси вельми насиченими. Вона знялася у фільмі "Погана дівчинка", "детективі Netflix "Ідеальна пара" і романтичній комедії "Сімейна справа". Під час просування свого останнього фільму "Голланд" на кінофестивалі SXSW у березні Ніколь заявила, що готова відійти від роботи.

"Минулого року я була набагато відкритішою. Цього року у мене "Голланд", у мене "Дев'ять ідеальних незнайомців", а потім я відсутня до кінця року. Ну що ж!" — сказала вона The Hollywood Reporter.

Хоча Ніколь згадала THR тільки про дві ролі, у вересні минулого року Amazon Prime оголосив, що вона зіграє головну роль у детективному трилері "Скарпетта", який вийде цього року.

У неї також є роль у майбутньому фільмі Девіда Е. Келлі "У Марго проблеми з грошима" разом з Ель Фаннінг і Мішель Пфайффер.

Крім того, глядачі все ще з нетерпінням чекають на третій сезон "Великої маленької брехні" (також написаний Келлі), який було підтверджено.

Прем'єра другого сезону "Дев'яти ідеальних незнайомців" відбудеться 21 травня, і глядачі побачать одразу два епізоди. Дія відбувається в австрійських Альпах і оповідає про групу, яка записалася на багатоденний оздоровчий ретрит. Їх очолює російська гуру Маша Дмитриченко (Кідман), яка використовує психоделічну терапію як лікувальну практику.

"Протягом тижня вона доводить їх до межі. Чи впораються вони? Чи впорається вона? Маша готова спробувати все, щоб зцілити всіх, хто в цьому замішаний, включно з нею самою", — йдеться в синопсисі.

Раніше Фокус писав, що Ніколь Кідман розповіла про останнє бажання своєї матері, яка померла у вересні минулого року.