Ніколь Кідман розповіла про останнє бажання своєї матері

57-річна австралійська оскароносна акторка Ніколь Кідман зізналася, що перед смертю її мати Джанель мріяла про те, щоб який-небудь художник намалював портрет її доньок Ніколь і Антонії.

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Про це пише Daily Mail.

Мрію померлої у вересні минулого року жінки здійснила художниця Жак Грантфорд. Голлівудська зірка та її сестра-юрист позували для портрета напередодні Різдва, лише через кілька місяців після смерті їхньої матері.

Картина не просто стала здійсненням мрії Джанель, а й пройшла у фінал премії Арчибальда 2025 року.

На полотні Ніколь і Антонія обіймають одна одну, укрившись зеленою тканиною.

"Це було їхнє перше Різдво без матері, і це, мабуть, було важко. Одним з останніх бажань Джанель було, щоб цей портрет був написаний, щоб відсвяткувати тісний сімейний зв'язок її дочок. Я була задоволена і зворушена тим, що вони погодилися на різдвяний сеанс", — каже Грантфорд.

Картина називається "Сестри" Фото: jaq_grantford_art

За словами Кідман, те, що всі змогли зібратися разом у такий особливий день, було "різдвяним дивом". Обидві жінки надають великого значення родині.

"Грантфорд задрапірувала їх матеріалом, як натяк на дітей, що грають в уявні ігри, і як спосіб об'єднати сестер, показавши їхні близькі стосунки. Розкішна парча з візерунком з квітів, які так любила їхня мати, — це данина Голлівуду і гламуру, а вицвілі краї нагадують старі сімейні світлини і спогади з минулого", — йдеться на сайті Художньої галереї Нового Південного Уельсу.

Художниця зізналася, що для неї було честю малювати таких дивовижних жінок.

Мати Ніколь Кідман померла у 84 роки Фото: Getty

Ніколь поділилася портретом на своїй сторінці в сторіс Instagram у День матері, написавши просто: "Для нашої мами".

Цього дня вона також опублікувала фото Джанель, з якою позує разом. На знімку також були доньки Ніколь — 16-річна Сандей Роуз і 15-річна Фейт Маргарет. На іншому кадрі Джанель йде з онуками стежкою.

"Моя мати і мої дочки в Улуру, прекрасні спогади... Завжди щасливого Дня матері", — написала Ніколь.

Раніше Фокус писав, що Ніколь Кідман з'явилася на публіці з короткою стрижкою, а також приміряла образ рестлера.