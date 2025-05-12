Николь Кидман рассказала о последнем желании своей матери

57-летняя австралийская оскароносная актриса Николь Кидман призналась, что перед смертью ее мать Джанель мечтала о том, чтобы какой-нибудь художник нарисовал портрет ее дочерей Николь и Антонии.

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Об этом пишет Daily Mail.

Мечту умершей в сентябре прошлого года женщины осуществила художница Жак Грантфорд. Голливудская звезда и ее сестра-юрист позировали для портрета в канун Рождества, всего через несколько месяцев после смерти их матери.

Картина не просто стала исполнением мечты Джанель, но и прошла в финал премии Арчибальда 2025 года.

На полотне Николь и Антония обнимают друг друга, обернувшись зеленой тканью.

"Это было их первое Рождество без матери, и это, должно быть, было трудно. Одним из последних желаний Джанель было, чтобы этот портрет был написан, чтобы отпраздновать тесную семейную связь ее дочерей. Я была польщена и тронута тем, что они согласились на рождественский сеанс", — говорит Грантфорд.

Картина называется "Сестры" Фото: jaq_grantford_art

По словам Кидман, то, что все смогли собраться вместе в такой особенный день, был "рождественским чудом". Обе женщины придают большое значение семье.

"Грантфорд задрапировала их материалом, как намек на детей, играющих в воображаемые игры, и как способ объединить сестер, показав их близкие отношения. Роскошная парча с узором из цветов, которые так любила их мать, — это дань Голливуду и гламуру, а выцветшие края напоминают старые семейные фотографии и воспоминания из прошлого", – говорится на сайте Художественной галереи Нового Южного Уэльса.

Художница призналась, что для нее было честью рисовать таких удивительных женщин.

Мать Николь Кидман умерла в 84 года Фото: Getty

Николь поделилась портретом на своей странице в сторис Instagram в День матери, написав просто: "Для нашей мамы".

В этот день она также опубликовала фото Джанель, с которой позирует вместе. На снимке также были дочери Николь – 16-летняя Сандей Роуз и 15-летняя Фейт Маргарет. На другом кадре Джанель идет с внучками по тропе.

"Моя мать и мои дочери в Улуру, прекрасные воспоминания… Всегда счастливого Дня матери", — написала Николь.

Ранее Фокус писал, что Николь Кидман появилась на публике с короткой стрижкой, а также примерила образ рестлера.