Николь Кидман дебютировала на публике с короткой стрижкой (фото, видео)

57-летняя австралийская актриса посетила Met Gala 2025, появившись на синей ковровой дорожке в нарциссах в очень непривычном образе.

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Как пишет Daily Mail, знаменитость продемонстрировала на публике с короткой стрижкой.

Николь позировала в черном винтажном платье Balenciaga с пышной юбкой корсетным лифом и полностью открытой спиной. Наряд был стянут на талии и бедрах декоративными поясами. Дизайнер Balenciaga Демна использовал в качестве вдохновения наряд, представленный в выпуске Harper's Bazaar London за 1952 год.

"Когда Демна прислал мне этот эскиз, я была вдохновлена ​​тем, как он смог взять такую ​​прекрасную вещь из прошлого дома и модернизировать ее таким образом, который казался таким уникальным для меня. От бедер до бантов на талии и корсета Демна и его команда сшили это платье до совершенства. Ткань и тюль божественны", – говорила звезда.

Ансамбль дополняли черные перчатки. Кидман завершила свой гламурный образ украшениями с серебряными и бриллиантовыми листьями от Cindy Cha

Но больше всего внимания публики привлекли ее волосы. Она зачесала назад свои светлые локоны, а сзади волосы были выкрашены в коричневый цвет.

Ее парикмахер Адир Абергель опубликовал в Instagram пост, в котором объяснил, что вдохновило на создание образа, связав его с темой вечера.

"Вдохновением послужила короткая стрижка, которая подчеркнула сущность дендизма Николь Кидман. Я хотел отпраздновать тему этого года, отдав дань уважения Денди и их индивидуальности, элегантности и уверенности в себе, где каждая деталь подобрана под этого уникального человека", – написал он.

2025-ый стал для Николь годом преображений. Знаменитость претерпела кардинальные изменения для долгожданного второго сезона "Девяти идеальных незнакомцев". Актриса снова играет роль загадочного гуру здорового образа Маши. Она распрощалась со своими фирменными кудрями цвета клубничного блонда и надела парик с блонд-бобом для создания ледяного образа.

Дресс-код Met Gala в этом году – "Superfine: Tailored for You" ("Супертонко: Сшитый специально для вас"). Это намек на то, что выставка сосредоточена на мужской одежде и костюмах. В этом году в состав оргкомитета вошли Симона Байлз и ее муж Джонатан Оуэнс, Реджина Кинг, Спайк Ли, Энджел Риз, Доечи и Ашер.

Ранее Фокус писал о самых красивых образах Met Gala 2025.