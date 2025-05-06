Met Gala 2025: лучшие образы ковровой дорожки (фото, видео)

Бал Met Gala традиционно собрал сотни знаменитостей в Метрополитен-музее, которые не преминули показать на ковровой дорожке свои лучшие наряды.

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Темой вечера стала "Superfine: Tailoring Black Style", которая прославляет безупречный пошив, стиль черных денди и "важность стильной одежды для формирования идентичности черных в атлантической диаспоре, и Фокус собрал самые яркие и красивые образы.

Зендая

Признанная королева красных дорожек Зендая появилась на балу в ослепительно-белом шелковом костюме-тройке Louis Vuitton от Фаррелла Уильямса. Она дополнила расклешенный брючный костюм соответствующей широкополой шляпой в тон.

Актриса собрала волосы в гладкий пучок по случаю и дополнила свой образ элегантными, но сдержанными украшениями, включая пару бриллиантовых гвоздиков, и парой белых босоножек на каблуке.

Над стилем девушки традиционно работал знаменитый Лоу Роуч, с которым звезда сотрудничает уже много лет.

Кстати, костюм звезды был вдохновлен фильмом "Красное дерево" 1975 года с Дайаной Росс, которая вышла на ковровую дорожку перед Зендаей.

Жанель Монэ

Актриса и певица Жанель Монэ удивила одним из самых и интересных ансамблей этого вечера. Она прошла по ступенькам музея в образе из двух частей от Thom Browne, созданным в сотрудничестве с художником по костюмам Полом. Этот странный образ был почти оптической иллюзией с trompe l’oeil, лацканами и портфелем на пальто. Белые вертикальные полосы покрывали изделие почти полностью. Под ним она носила костюм с юбкой длиной до пола. На голове Монэ красовалась шляпа-котелок в стиле Магритта. К полям был прикреплен монокль с вращающимися стрелками, выступающий перед ее левым глазом.

Поднимаясь по ступеням Метрополитен-музея, художник по костюмам Пол Тэзуэлл снял с Монаэ пальто, чтобы продемонстрировать другой образ. Вторым нарядом вечера стали деконструированное спортивное пальто и юбка. Левая половина была из красной шерстяной креповой ткани с белыми акцентами; правая половина была из черно-белой полосатой ткани.

В качестве украшения Жанель надела бриллиантовую брошь 1800 года от Cristalino Tequila.

Дайана Росс

81-летняя поп-дива появилась на Met Gala впервые с 2003 года. Она сверкала перед камерами в облегающем платье с глубоким вырезом, длиной до пола, покрытом кристаллами, увенчанном огромным белым плащом с отделкой из перьев и шлейфом длиной более пяти метров от дизайнера Уго Мози. Накидка была расшита именами ее пятерых детей и восьми внуков.

Фото: Getty Images

Образ Дайана дополнила украшениями из личной коллекции, в том числе серьгами-люстрами и экстравагантной белой шляпой. В центре ее лба блестел сверкающий камень.

Моника Барбаро

Звезда сериалов "Нереальное" и "Полиция Чикаго" Моника Барбаро выглядела более чем элегантно в шелковом жакете Bar цвета слоновой кости Dior с зауженной талией в паре с юбкой-солнцем из черного тюля. Образ, напоминающий культовый New Look от Dior, завершили классические элементы: черный шелковый галстук, кожаные перчатки, туфли-лодочки и белая шляпа-канотье с черной шелковой лентой. Бриллиантовая брошь Bulgari Monete на лацкане добавила последний штрих. Ее ансамбль идеально соответствовал теме вечера: "сшито специально для вас".

Моника Барбаро Фото: Getty

Джиджи Хадид

Супермодель Джиджи Хадид сияла в прямом смысле этого слова в платье Miu Miu из золотого бархата с вырезом халтер. Идеально драпированное на бедрах и украшенное золотой и кристальной вышивкой, оно воздало должное двум чернокожим женщинам, которые изменили моду навсегда: дизайнеру Зельде Уинн Вальдес и культовой певице, танцовщице и актрисе Жозефине Бейкер. Джиджи дала волю своей внутренней красотке в стиле пин-ап, уложив золотистые волосы в прическу Victory Roll.

Хадид дополнила образ серебряными серьгами-подвесками и серебряными кольцами.

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