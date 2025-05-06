81-летняя Дайана Росс затмила всех гостей Met Gala 2025 (видео)

81-летняя американская певица и актриса Дайана Росс впервые за последние 20 лет появилась на ковровой дорожке Met Gala 2025 и произвела настоящий фурор, удивив не только рядовых поклонников, но и других знаменитостей, посетивших бал.

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Об этом пишет Page Six.

Она появилась на самом важном вечере моды в облегающем платье с глубоким вырезом, длиной до пола, покрытом кристаллами, увенчанном огромным белым плащом с отделкой из перьев и шлейфом длиной более пяти метров от дизайнера Уго Мози. Накидка была расшита именами ее пятерых детей и восьми внуков.

Образ Дайана дополнила украшениями из личной коллекции, в том числе серьгами-люстрами и экстравагантной белой шляпой. В центре ее лба блестел сверкающий камень.

На накидке Дайаны были вышити имена ее детей и внуков Фото: Getty Images

На дорожке ее сопровождал 36-летний сын Эван, а позже к ним присоединилась и дочь артистки, 52-летняя Трейси Эллис Росс в эффектном розовом костюме от Marc Jacobs.

Прибытие культовой певицы было настолько грандиозным, что 28-летняя икона моды Зендая отошла в сторону, чтобы Дайана могла в полной мере насладиться произведенным эффектом на ступенях Метрополитен-музея.

В последний раз Росс присутствовала на Met Gala с Томом Фордом в 2003 году.

Том Форд и Дайана Росс, 2003 год Фото: Getty Images

Концепция гала-вечера 2025 года "Superfine: Tailoring Black Style" исходит из весенней выставки Института костюма, посвященной черному дендизму. В этом году сопредседателями, которые проводят Met Gala, стали актер Колман Доминго, гонщик Формулы-1 Льюис Хэмилтон, рэпер A$AP Rocky и музыкант и креативный директор мужской линии Louis Vuitton Фаррелл Уильямс. Леброн Джеймс также присоединится, выступив в качестве почетного председателя.

Мероприятие посетили около 600 человек, включая спортсменок Симону Байлз и Ша’Карри Ричардсон.

Официальный список гостей обычно держится в тайне, но информация просочилась в СМИ за несколько часов до начала прибытия звезд. Там были такие знаменитости как Рианна, объявившая о третьей беременности, Сидни Суини, Хейли Бибер и Энн Хэтэуэй.

Среди других голливудских тяжеловесов в списке — Джиджи Хадид, Деми Мур и Патрик Шварценеггер, а также Bad Bunny, Донателла Версаче, Джереми Аллен Уайт и Суки Уотерхаус.

Ранее Фокус писал, что Дайана Росс стала лицом Yves Saint Laurent в 79 лет.