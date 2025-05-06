81-річна Даяна Росс затьмарила всіх гостей Met Gala 2025 (відео)

81-річна американська співачка й акторка Даяна Росс уперше за останні 20 років з'явилася на килимовій доріжці Met Gala 2025 і спричинила справжній фурор, здивувавши не тільки пересічних прихильників, а й інших знаменитостей, які відвідали бал.

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Про це пише Page Six.

Вона з'явилася на найважливішому вечорі моди в обтислій сукні з глибоким вирізом, довжиною до підлоги, вкритій кристалами, увінчаній величезною білою накидкою з оздобленням з пір'я і шлейфом завдовжки понад п'ять метрів від дизайнера Уго Мозі. Накидка була розшита іменами її п'ятьох дітей і восьми онуків.

Образ Даяна доповнила прикрасами з особистої колекції, зокрема сережками-люстрами та екстравагантним білим капелюхом. У центрі її чола блищав блискучий камінь.

На накидці Даяни були вишиті імена її дітей та онуків Фото: Getty Images

На доріжці її супроводжував 36-річний син Еван, а пізніше до них приєдналася і дочка артистки, 52-річна Трейсі Елліс Росс в ефектному рожевому костюмі від Marc Jacobs.

Прибуття культової співачки було настільки грандіозним, що 28-річна ікона моди Зендая відійшла убік, щоб Дайана могла повною мірою насолодитися виробленим ефектом на сходах Метрополітен-музею.

Востаннє Росс була присутня на Met Gala з Томом Фордом 2003 року.

Том Форд і Даяна Росс, 2003 рік Фото: Getty Images

Концепція гала-вечора 2025 року "Superfine: Tailoring Black Style" виходить з весняної виставки Інституту костюма, присвяченої чорному дендизму. Цього року співголовами, які проводять Met Gala, стали актор Колман Домінго, гонщик Формули-1 Льюїс Гамільтон, репер A$AP Rocky і музикант та креативний директор чоловічої лінії Louis Vuitton Фаррелл Вільямс. Леброн Джеймс також приєднається, виступивши як почесний голова.

Захід відвідали близько 600 осіб, включно зі спортсменками Сімоною Байлз і Ша'Каррі Річардсон.

Офіційний список гостей зазвичай тримається в таємниці, але інформація просочилася в ЗМІ за кілька годин до початку прибуття зірок. Там були такі знаменитості як Ріанна, яка оголосила про третю вагітність, Сідні Суїні, Гейлі Бібер і Енн Гетевей.

Серед інших голлівудських важковаговиків у списку — Джіджі Хадід, Демі Мур і Патрік Шварценеггер, а також Bad Bunny, Донателла Версаче, Джеремі Аллен Вайт і Сукі Вотерхаус.

Раніше Фокус писав, що Даяна Росс стала обличчям Yves Saint Laurent у 79 років.