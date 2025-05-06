75-летняя Вера Вонг вышла на публику в платье с очень глубоким декольте (фото)

Дизайнер вечерних и свадебных платьев Вера Вонг продолжает бросать вызов возрасту, и ковровая дорожка Met Gala 2025 не стала исключением. Перед фотографами она появилась в весьма смелом как для 75-летней женщины образе.

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Об этом пишет People.

На ковровой дорожке в нарциссах дизайнер позировала в легком платье цвета слоновой кости из итальянского джерси купро с драпировкой, глубоким вырезом-хомутиком, серой юбкой с аппликацией из перьев и черным высоким воротником из перьев.

Образ дополнили темные квадратные солнцезащитные очки и новая прическа с очень короткой челкой.

Хотя Вонг зарекомендовала себя как неотъемлемая часть мира моды, она решила обратиться к часто обсуждаемой теме своего возраста.

"Сейчас я столкнулась с моментом, когда так много говорят о моем старении. Я просто надеюсь, что это не вытеснит мою работу. Это поднимает проблему эйджизма, и я не хочу, чтобы меня навешивали ярлыки. Мы навешиваем ярлыки на беременных женщин, маленьких, высоких, спортивных", – говорила она в интервью Elle в 2023 году.

Вера признается, что для нее очень много значит подлинность:

"Я должна быть честной: мои азиатские подруги находятся в возрасте от 50 до 75 лет, и все они выглядят просто потрясающе. Я не думаю, что для многих из них это волшебные зелья или походы в клиники в Швейцарии, или что там сейчас в моде".

Фото: Getty

Дизайнер подчеркнула, что никогда не стремилась выглядеть моложе своего возраста, отдавая всю себя творчеству.

"Я не могу говорить за молодое поколение, но то, что существует сейчас, не существовало 50 или 60 лет назад. Ботокса не было. Я всегда была сосредоточена на работе. Работа была моим спасательным кругом, который позволял мне чувствовать себя актуальной и бросал мне вызов на протяжении многих лет", – подытожила она.

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