Не за что глазу зацепиться: 7 самых неудачных образов на Met Gala 2025

В Нью-Йорке отгремел бал Met Gala 2025, мероприятие по сбору средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея. Он знаменует собой открытие Ежегодной выставки моды Института костюма. Традиционно звезды выгуляли самые интересные наряды, среди которых были и откровенно неудачные образы.

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В этом году темой вечера стала "Superfine: Tailoring Black Style", которая прославляет стили черных денди-мужчин и "важность одежды в стиле для формирования идентичности черных в атлантической диаспоре".

Знаменитости старались попасть в тему, как могли, но не всегда успешно.

Ким Кардашьян

Многодетная мать и бизнесвумен с огромным состоянием Ким Кардашьян, которая обычно очень тщательно готовится к Met Gala (чего только стоит ее образ в платье Мерилин Монро), в этом году разочаровала своих поклонников и светских обозревателей скучностью наряда. Она была в облегающем черном кожаном платье, разработанном Chrome Hearts, и широкополой кожаной шляпе.

Ким хотела, чтобы ее ансамбль был смелым, выбрав юбку с очень низкой посадкой сзади. Звезда завершила ансамбль тремя бриллиантовыми ожерельями, серьгами и двумя нитями жемчуга, закрепленными вокруг ее правого бедра.

В целом ее дорогой образ не выделялся на вечере, полном смелых костюмов и королевских цветов.

Синтия Эриво

Звезда фильма "Злая" Синтия Эриво щеголяла на ковровой дорожке в черно-красном образе от Givenchy. Разработанный креативным директором Сарой Бертон наряд включал украшенный рубиновыми кристаллами корсет с драматичными приподнятыми плечами и шнуровкой на спине. Черные микрошорты демонстрировали татуировки на верхней части бедра звезды Бродвея, а юбка из черного тюля с высокой посадкой имела объемный шлейф. Образ Эриво дополняли высокие шнурованные сапоги, соответствующая сумочка и ее фирменные ногти в форме когтей, отделанные кристаллами и бусинами.

По мнению модных критиков, образ выглядел бы куда уместнее, если бы юбка была цельной, а не демонстрировала ее шорты и ноги.

Сабрина Карпентер

Актриса и певица Сабрина Карпентер выбрала для вечера моды бордовое боди в стиле смокинг от Louis Vuitton с длинным шлейфом. Наряд дополняли блестящие пуговицы и белый воротник. Карпентер украсила свой наряд множеством бриллиантов: она надела ожерелья, кольца и даже браслет на щиколотку. Завершили наряд "супервысокие туфли", которые она описала как "основной элемент моей жизни".

Doja Cat

Певица Doja Cat, известная любовью к сложному гриму и экстравагантным образам на Met Gala, в этом году выглядела, как и Ким Кардашьян, – скучно и нелепо. Вслед за Карпентер она остановилась на бод, правда, от Marc Jacobs. Смелый образ включал полосатые рукава пиджака с преувеличенными плечами и леопардовый принт на лифе, похожем на корсет, с конусообразным бюстгальтером. Артистка дополнила боди леопардовым клатчем, крупными кольцами и серьгами, ногтями-шпильками и туфлями на огромных каблуках.

Образ завершали яркий макияж и парик в стиле "афро".

Хейли Бибер

Жена Джастина Бибера, похоже, решила не заморачиваться сложными костюмами, которые бы соответствовали тематике бала, и явилась в образе не просто скучном, а никаком. Она надела простое черное платье-блейзер от Saint Laurent с двубортным вырезом, шелковыми лацканами и черными пуговицами. Она дополнила его бриллиантовым ожерельем Tiffany & Co. и соответствующими серьгами. Завершили ансамбль черніе капроновые колготки и лакированные босоножки на платформе с открытым носком.

Модные критики считают, что наряду мисис Бибер на Met Gala не хватало цвета и веселья, которые определяют дендизм.

Лорд

Новозеландская певица Лорд позировала в серебристом образе от Thom Browne, включающем развевающийся топ-бандо, соответствующий серебристый пиджак и длинную юбку в тон. Она выбрала серьги и браслет с бриллиантами, белые туфли, а волосы собрала в косу с серебряными украшениями, обнажив спину.

Заднюю часть ее юбки украшали кружева, спускающиеся до середины.

Светские обозреватели отмечают, что бандо певицы бросало вызов гравитации, а фасон юбки немного устарел. Образ Лорд был бы более интересным, если бы она сочетала бандо с брюками.

Рианна

Рианна отметилась не только тем, что объявила о третьей беременности, но и своим странным нарядом. Она последней появилась на ковровой дорожке в укороченном пиджаке от Marc Jacobs, шерстяном топе-бюстье и юбке в тонкую полоску с разрезом до бедра и скульптурным турнюром, который выглядел как еще один пиджак.

Черно-серо-белый образ она дополнила двухцветными туфлями и уложила волосы в гладкую высокую прическу под большой шляпой, добавив шейный платок в горошек.

Ранее Фокус писал, что Дайана Росс затмила гостей вечера.