Немає за що оку зачепитися: 7 найневдаліших образів на Met Gala 2025

У Нью-Йорку відгримів бал Met Gala 2025, захід зі збору коштів на користь Інституту костюма Метрополітен-музею. Він знаменує собою відкриття Щорічної виставки моди Інституту костюма. Традиційно зірки вигуляли найцікавіші вбрання, серед яких були і відверто невдалі образи.

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Фокус пропонує розглянути найбільш провальні ансамблі знаменитостей на думку модних оглядачів.

Цього року темою вечора стала "Superfine: Tailoring Black Style", яка прославляє стилі чорних денді-чоловіків і "важливість одягу в стилі для формування ідентичності чорних в атлантичній діаспорі".

Знаменитості намагалися потрапити в тему, як могли, але не завжди успішно.

Кім Кардаш'ян

Багатодітна мати і бізнесвумен з величезними статками Кім Кардаш'ян, яка зазвичай дуже ретельно готується до Met Gala (чого тільки вартий її образ у сукні Мерилін Монро), цього року розчарувала своїх прихильників і світських оглядачів нудністю вбрання. Вона була в обтислій чорній шкіряній сукні, розробленій Chrome Hearts, і крислатому шкіряному капелюсі.

Кім хотіла, щоб її ансамбль був сміливим, вибравши спідницю з дуже низькою посадкою ззаду. Зірка завершила ансамбль трьома діамантовими намистами, сережками і двома нитками перлів, закріпленими навколо її правого стегна.

Загалом її дорогий образ не виділявся на вечорі, сповненому сміливих костюмів і королівських квітів.

Синтія Еріво

Зірка фільму "Зла" Синтія Еріво красувалася на килимовій доріжці в чорно-червоному образі від Givenchy. Розроблене креативним директором Сарою Бертон вбрання включало прикрашений рубіновими кристалами корсет з драматичними піднятими плечима і шнурівкою на спині. Чорні мікрошорти демонстрували татуювання на верхній частині стегна зірки Бродвею, а спідниця з чорного тюлю з високою посадкою мала об'ємний шлейф. Образ Еріво доповнювали високі шнуровані чоботи, відповідна сумочка та її фірмові нігті у формі пазурів, оздоблені кристалами та намистинами.

На думку модних критиків, образ мав би набагато доречніший вигляд, якби спідниця була цілісною, а не демонструвала її шорти і ноги.

Сабріна Карпентер

Акторка і співачка Сабріна Карпентер обрала для вечора моди бордове боді в стилі смокінг від Louis Vuitton з довгим шлейфом. Вбрання доповнювали блискучі ґудзики і білий комір. Карпентер прикрасила своє вбрання безліччю діамантів: вона одягла намиста, каблучки і навіть браслет на щиколотку. Завершили вбрання "супервисокі туфлі", які вона описала як "основний елемент мого життя".

Doja Cat

Співачка Doja Cat, відома любов'ю до складного гриму та екстравагантних образів на Met Gala, цьогоріч мала такий же вигляд, як і Кім Кардаш'ян, — нудний і безглуздий. Слідом за Карпентер вона зупинилася на бод, щоправда, від Marc Jacobs. Сміливий образ включав смугасті рукави піджака з перебільшеними плечима і леопардовий принт на ліфі, схожому на корсет, з конусоподібним бюстгальтером. Артистка доповнила боді леопардовим клатчем, великими каблучками і сережками, нігтями-шпильками і туфлями на величезних підборах.

Образ завершували яскравий макіяж і перука в стилі "афро".

Гейлі Бібер

Дружина Джастіна Бібера, схоже, вирішила не заморочуватися складними костюмами, які б відповідали тематиці балу, і з'явилася в образі не просто нудному, а ніякому. Вона одягла просту чорну сукню-блейзер від Saint Laurent з двобортним вирізом, шовковими лацканами і чорними ґудзиками. Вона доповнила її діамантовим намистом Tiffany & Co. і відповідними сережками. Завершили ансамбль чорні капронові колготки і лаковані босоніжки на платформі з відкритим носком.

Модні критики вважають, що вбранню місіс Бібер на Met Gala не вистачало кольору і веселощів, які визначають дендизм.

Лорд

Новозеландська співачка Лорд позувала в сріблястому образі від Thom Browne, який включав топ-бандо, що розвівається, відповідний сріблястий піджак і довгу спідницю в тон. Вона вибрала сережки і браслет з діамантами, білі туфлі, а волосся зібрала в косу зі срібними прикрасами, оголивши спину.

Задню частину її спідниці прикрашали мережива, що спускалися до середини.

Світські оглядачі зазначають, що бандо співачки кидало виклик гравітації, а фасон спідниці трохи застарів. Образ Лорд був би цікавішим, якби вона поєднувала бандо зі штанами.

Ріанна

Ріанна відзначилася не тільки тим, що оголосила про третю вагітність, а й своїм дивним вбранням. Вона останньою з'явилася на килимовій доріжці в укороченому піджаку від Marc Jacobs, вовняному топі-бюстьє та спідниці в тонку смужку з розрізом до стегна і скульптурним турнюром, який мав вигляд ще одного піджака.

Чорно-сіро-білий образ вона доповнила двоколірними туфлями і вклала волосся в гладку високу зачіску під великим капелюхом, додавши шийну хустку в горошок.

Раніше Фокус писав, що Дайана Росс затьмарила гостей вечора.