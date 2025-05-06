Ріанна офіційно оголосила про третю вагітність (фото, відео)

37-річна барбадоська співачка підтвердила те, про що у світовій шоу-бізнесовій тусовці шепотілися останні кілька місяців. Вона та її давній партнер репер A$AP Rocky, у яких уже підростають двоє маленьких синів, вагітна втретє.

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Своє цікаве положення артистка продемонструвала на килимовій доріжці Met Gala 2025 у Нью-Йорку, пише BBC.

Майбутня багатодітна мати з'явилася на головну модну ніч останньою, змусивши публіку згоряти від нетерпіння. Ріанна не підвела і мала карколомний вигляд у вкороченому піджаку від Marc Jacobs, вовняному топі-бюстьє і спідниці в тонку смужку з розрізом до стегна і скульптурним турнюром, який виглядав як ще один піджак.

Чорно-сіро-білий образ вона додала двокольоровими туфлями і вклала волосся в гладку високу зачіску під великим капелюхом, додавши шийну хустинку в горошок для додання образу денді.

Співачка тримала руки на животі й усміхалася в камери.

A$AP Rocky, також відомий як Ракім Майєрс, співголова вечора, подякував репортерам, які привітали їх на червоній доріжці.

"Настав час просто показати людям, що ми готуємо... Я радий, що всі раді за нас, тому що ми безумовно щасливі", – сказав він. Раніше репер обіцяв назвати третю дитину ім'ям адвоката, який врятував його від тривалого ув'язнення у в'язниці.

Ріанна та її бойфренд A$AP Rocky Фото: Getty Images

Перший син пари RZA народився в травні 2022 року, а другий син, Riot, з'явився на світ у серпні 2023 року.

Поп-зірка і бізнесвумен відома своїми гучними оголошеннями про вагітність. Вона повідомила, що вагітна первістком, знявшись у фотосесії зі своїм бойфрендом у Гарлемі, Нью-Йорк, 2022 року.

Вдруге світ дізнався про прийдешнє поповнення в її сім'ї, коли Ріанна виступила на шоу в перерві Суперкубка в 2023-му, показавши всьому світу кругленький живіт.

Вона – не перша знаменитість, котра демонструвала свій стан на Met Gala. Колишня тенісистка Серена Вільямс і модель Карлі Клосс публічно оголосили про свою вагітність на заході 2023-го.

У 2025-му темою благодійного заходу на користь Метрополітен-музею в Нью-Йорку, який знаменує відкриття щорічної виставки моди Інституту костюма, була "Superfine: Tailoring Black Style". Вперше з 2003 року вона присвячена виключно чоловічому одягу.

Раніше Фокус писав, що Ріанна народила дітей у перлах і сонцезахисних окулярах.