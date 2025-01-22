Загрожує до 24 років в'язниці: бойфренд Ріанни постав перед судом

За словами адвоката репера, Ріанна навряд чи підтримуватиме батька своїх дітей у суді.

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36-річний репер A$AP Rocky, справжнє ім'я якого Ракім Маєрс, коханий співачки й бізнесвумен Ріанни та батько її синів, постав перед судом. У Лос-Анджелесі 22 січня розпочався процес у справі музиканта, якого звинувачують у стрілянині з пістолета в колишнього друга Терелла Ефрона в Голлівуді 2021 року, пише ABC News.

Зараз триває відбір присяжних. Суддя Верховного суду Марк Арнольд заявив, що має намір швидко сформувати склад присяжних і суворо обмежити час, протягом якого адвокати можуть допитувати потенційних присяжних.

"Я дам знати присяжним, що незалежно від того, хто є обвинуваченим, є він найбагатшою людиною у світі чи найбіднішою. До всіх слід ставитися однаково", — сказав він на попередньому слуханні.

Уже 23 січня можуть бути зроблені вступні заяви. Арнольд дозволив використовувати камери в суді протягом усього судового розгляду після того, як буде обрано склад присяжних

Якщо присяжні визнають репера винним у стрілянині в людину, йому загрожує до 24 років за ґратами. Сам Маєрс не визнає себе винним за двома пунктами обвинувачення в нападі із застосуванням напівавтоматичної вогнепальної зброї, а його адвокат заявив, що він не скоював жодних злочинів.

20 квітня 2022 року артиста затримали в аеропорту Лос-Анджелеса, куди він прилетів із відпустки на Барбадосі на приватному літаку разом із Ріанною. У відділку поліції він надовго не затримався. Чоловік вніс заставу в розмірі $550 тисяч і через кілька годин поїхав додому.

A$AP Rocky

У 2023 році інший суддя після попереднього слухання ухвалив, що Роккі має постати перед судом за обвинуваченням у стрілянині з пістолета в Терелла Ефрона, друга дитинства, який дав свідчення про те, що їхні стосунки зіпсувалися, а ворожнеча сягнула апогею в ніч на 6 листопада 2021 року. Ефрон дав свідчення про те, що кулі зачепили його кісточки пальців.

Чи буде Ріанна підтримувати коханого в суді, невідомо, хоча адвокат підсудного припустив, що це малоймовірно.

До того як опинитися в суді, A$AP Rocky активно працював. Він названий одним зі знаменитих голів Met Gala в травні і грає головну роль у фільмі Спайка Лі з Дензелом Вашингтоном, який вийде незабаром після цього.

Раніше його звинувачували в нападі і визнали винним у Швеції. A$AP Rocky і двоє його охоронців провели за ґратами близько місяця і отримали "умовні терміни" за напад. Поки вони не вчинять аналогічного злочину у Швеції, тюремне ув'язнення їм не загрожує.

Нагадаємо, Фокус писав, що Бріжит Макрон і бойфренд Ріанни сходили на вечерю в ресторан української королеви краси в Парижі.