Репер A$AP Rocky заарештований в аеропорту Лос-Анджелеса

Бойфренд Ріанни та батько її майбутньої дитини проходить у справі про напад зі зброєю, що стався минулого року

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Репер A$AP Rocky, справжнє ім'я якого Ракім Маєрс, затримали 20 квітня в аеропорту Лос-Анджелеса, куди він прилетів із відпустки на Барбадосі. Про це пише Fox News.

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За даними поліцейського управління Лос-Анджелеса, репера затримано за напад із застосуванням смертоносної зброї, який стався в листопаді минулого року. Його затримали прямо в залі аеропорту Лос-Анджелеса, куди він прилетів приватним літаком разом з Ріанною з острова Барбадос. Вони відвідували там рідних співачки перед її пологами.

[ + – ] Арешт A$AP Rocky в аеропорту Фото: Backgrid

6 листопада між Ракімом та його знайомим сталася сутичка в районі Голлівуду. Сварка вийшла з-під контролю і, ймовірно, репер вистрілив у свого друга, який отримав легкі поранення.

Утім, у поліцейській дільниці репер не затримався. Він вніс заставу в розмірі півмільйона доларів і поїхав на чорному позашляховику.

Згідно з TMZ, репер вніс заставу в розмірі 550 000 доларів у середу вдень і сів прямо з поліцейської дільниці в чорний позашляховик, через кілька годин після свого арешту.

Це не перший випадок, коли в Ракіма трапляються неприємності з поліцією. Раніше його звинувачували в нападі та визнали винним у Швеції. A$AP Rocky та двоє його охоронців провели за ґратами близько місяця та отримали "умовні терміни" за напад. Поки вони не вчинять аналогічний злочин у Швеції, ув'язнення їм не загрожує.

Нагадаємо, раніше з'явилися чутки, що Ріанна й A$AP розлучилися після того, як репер зрадив своїй коханій з її улюбленою дизайнеркою взуття — Аміної Муадді. Але представник співачки заявив, що це "мерзенна брехня" і парочка відлетіла на Барбадос. Сама Муадді написала в соцмережах, що чутки про її зв'язок із репером "тільки чутки".

[ + – ] Ріанна та A$AP Rocky Фото: Getty Images

Нагадаємо, Ріанна та A$AP Rocky були друзями протягом багатьох років і оприлюднили свої романтичні стосунки у 2020 році. Зараз співачка вагітна від репера та збирається за нього заміж.