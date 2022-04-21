Рэпер A$AP Rocky был арестован в аэропорту Лос-Анджелеса

Бойфренд Рианны и отец ее будущего ребенка проходит по делу о нападении с оружием, которое произошло в прошлом году

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Рэпер A$AP Rocky, настоящее имя которого Раким Майерс, был задержан 20 апреля в аэропорту Лос-Анджелеса, куда он прилетел из отпуска на Барбадосе. Об этом пишет Fox News.

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По данным полицейского управления Лос-Анджелеса, рэпер был задержан за нападение с применением смертоносного оружия, которое произошло в ноябре прошлого года. Его задержали прямо в зале аэропорта Лос-Анджелеса, куда он прилетел на частном самолете вместе с Рианной с острова Барбадос. Они навещали там родных певицы перед ее скорыми родами.

[ + – ] Арест A$AP Rocky в аэропорту Фото: Backgrid

6 ноября между Ракимом и его знакомым произошла стычка в районе Голливуд. Ссора вышла из-под контроля и, предположительно, рэпер выстрелил в своего друга, которые получил легкие ранения.

Впрочем, в полицейском участке рэпер не задержался. Он внес залог в размере полумиллиона долларов и укатил на черном внедорожнике.

Согласно TMZ, рэпер внес залог в размере 550 000 долларов в среду днем ​​и сел прямо из полицейского участка в черный внедорожник, через несколько часов после своего первоначального ареста.

Это не первый случай, когда у Ракима случаются неприятности с полицией. Ранее его обвиняли в нападении и признали виновным в Швеции. A$AP Rocky и двое его телохранителей провели за решеткой около месяца и получили "условные сроки" за нападение. Пока они не совершат аналогичное преступление в Швеции, тюремное заключение им не грозит.

Напомним, ранее появились слухи, что Рианна и A$AP расстались после того, как рэпер изменил своей возлюбленной с ее любимым дизайнером обуви – Аминой Муадди. Но представитель певицы заявил, что это "гнусная ложь" и парочка улетела на Барбадос. Сама Муадди напсиала в соцсетях, что слухи о ее связи с рэпером "только слухи".

[ + – ] Рианна и A$AP Rocky Фото: Getty Images

Напомним, Рианна и A$AP Rocky были друзьями в течение многих лет и обнародовали свои романтические отношения в 2020 году. Сейчас певица беременна от рэпера и собирается за него замуж.