Бріжит Макрон і бойфренд Ріанни сходили на вечерю в ресторан української королеви краси в Парижі

A$AP Rocky і Бріжит Макрон побували в ресторані, який відкрила модель і блогерка Анна Андрес. Українка Анна одружена з французьким бізнесменом.

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A$AP Rocky, бойфренд Ріанни, і перша леді Франції Бріжит Макрон відвідали ресторан українки Анни Андрес у Парижі. Анна відкрила ресторан грецької кухні. Про це пише Insider.

Французькі репортери помітили першу леді Бріжит Макрон і американського музиканта за вечерею в паризькому ресторані, який належить українській моделі та блогерці Анні Андрес.

Бріжит Макрон Фото: Instagram ann.andres

Бріжит була в супроводі двох чоловіків, а репер вечеряв без своєї коханої. A$AP Rocky одразу сів в автомобіль і поїхав, тоді як перша леді Франції приділила час репортерам і позувала фотографам.

A$AP Rocky Фото: Instagram ann.andres

Нагадаємо, ресторан грецької кухні українка Андрес відкрила в Парижі 2022 року разом із шеф-кухарем Яннісом Кіороглу. Після вона відкрила ще один, у Каннах.

Анна Андрес відкрила ресторан у Каннах

Нагадаємо, Анна Андрес — уродженка Львова. У 2010 році Анна стала "Віце-міс Львів". Потім вона уклала контракт із модельними агентствами L Models (Київ) і Bookings (Лондон), періодично працювала моделлю.

У 2014 році Анна стала переможницею конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт", активно займалася благодійними проектами.

Наприкінці 2014 року Анна публічно відмовилася представляти Україну на конкурсі "Міс Всесвіт" у США, посилаючись на особисті обставини.

З 2016 року почала працювати телеведучою на телеканалі про моду HD Fashion.

У липні 2020 Анна вийшла заміж за французького бізнесмена Давида Барокаса. Церемонія одруження відбулася на Лазурному узбережжі в готелі Hôtel Du Cap Eden Roc. У пари двоє дітей — сини Джеймс і Габріель.

Анна Андрес із чоловіком і дітьми

Нагадаємо, коли ЗС РФ вторглися на територію України, Анна виступала на мітингах на підтримку своєї батьківщини і закликала всіх своїх численних передплатників наслідувати її приклад: підтримати український народ і ЗСУ.