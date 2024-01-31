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Стиль життя

Бріжит Макрон вибрала приголомшливу сукню для королівського прийому в Стокгольмі

Бріжит Макрон, Емманюель Макрон, королева Сільвія, швеція, король Швеції Карл Густав
Фото: Getty Images | Бріжит Макрон і король Швеції Карл Густав

Шведська королівська сім'я вітала Еммануеля і Бріжит Макрон у палаці на розкішній гала-вечері. Це був вечір у тіарах, тож дами сяяли в розкішному вбранні.

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Минулого вечора Стокгольм був сповнений блиску і гламуру: шведська королівська сім'я влаштувала святкову вечерю для особливих гостей. До Швеції з офіційним візитом прибули 46-річний президент Франції Емманюель Макрон і його 70-річна дружина Бріжит. Про це пише VOA news.

Президента Франції Емманюеля Макрона привітали у вівторок із помпою на початку дводенного державного візиту до Швеції, під час якого він зустрінеться з прем'єр-міністром Ульфом Крістерссоном і монархом цієї скандинавської країни королем Карлом XVI Густавом.

Макрона і його дружину Бріжит король зустрів у внутрішньому дворі королівського замку в центрі Стокгольма, який є офіційною резиденцією шведської королівської сім'ї. Там Макрон і Карл Густав оглянули гренадерських гвардійців, які вишикувалися в ряд.

Візит подружжя Макрон до Стокгольма

Макрон зазначив, що президент Франції надто давно не відвідував Швецію — востаннє це було 2000 року, коли Жак Ширак приїжджав до цієї скандинавської країни.

"Мій візит спрямований насамперед на те, щоб відновити нашу дружбу, наше партнерство в Європейському Союзі, а оскільки Швеція готується приєднатися до НАТО, нашого альянсу", — сказав Макрон.

Макрон разом із Крістерссоном і королем обговорить майбутнє європейської безпеки у військовій академії в Стокгольмі. Ймовірно, на порядку денному буде війна Росії з Україною і заява Швеції про вступ до НАТО.

Після більш ніж річних затримок Туреччина на початку цього місяця завершила ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО, а це означає, що Угорщина тепер є останнім членом військового альянсу, який не дав свого схвалення. Усі країни НАТО повинні дійти згоди, перш ніж новий член зможе приєднатися до альянсу.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Швеція і сусідня Фінляндія відмовилися від своїх традиційних позицій військового неприєднання і стали шукати захисту під парасолькою безпеки НАТО. Фінляндія приєдналася до альянсу минулого року.

Сьогодні, 31 січня, Макрон і перша леді Франції вирушать у Мальме, третє за величиною місто на півдні Швеції, де вони відвідають європейський багатопрофільний дослідницький центр, який будують, і відвідають компанію, щоб обговорити екологічні технології.

Спочатку президент Франції мав вирушити до Швеції наприкінці жовтня, але візит було відкладено через війну ХАМАС та Ізраїлю.

Бріжит Макрон, Емманюель Макрон, королева Сільвія, швеція, король Швеції Карл Густав Fullscreen
Візит подружжя Макрон до Стокгольма
Фото: Getty Images

І як заведено під час державних візитів, король влаштував для президента Франції розкішний прийом. На вечері також були присутні кронпринцеса Вікторія і принц Даніель, а також принц Карл Філіп і принцеса Софія.

Принцеса Швеції Софія одягла сукню кольору шампанського з сітчастими рукавами. 46-річна кронпринцеса Вікторія одягла бальну сукню із золотими деталями. Королева Швеції Сільвія обрала сукню аметистового кольору. І всі дами з королівської сім'ї були в тіарах.

Елегантна, як завжди, 70-річна Бріжит Макрон обрала гладеньку структуровану пудрово-блакитну сукню, прикрашену блискітками довкола коміра і талії. І обрала витончені діамантові сережки, щоб доповнити свій образ.

Візит подружжя Макрон до Стокгольма

Король Карл Густав звернувся до гостей на гала-вечері перед щедрим обідом, а Бріжит прочитала французький переклад промови монарха.

Нагадаємо, раніше Бріжит Макрон дала відкрите інтерв'ю і розповіла про свій роман з Емманюелем. Нинішній президент Франції закохався в Бріжит, коли йому було 15 років.