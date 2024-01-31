Бріжит Макрон вибрала приголомшливу сукню для королівського прийому в Стокгольмі

Шведська королівська сім'я вітала Еммануеля і Бріжит Макрон у палаці на розкішній гала-вечері. Це був вечір у тіарах, тож дами сяяли в розкішному вбранні.

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Минулого вечора Стокгольм був сповнений блиску і гламуру: шведська королівська сім'я влаштувала святкову вечерю для особливих гостей. До Швеції з офіційним візитом прибули 46-річний президент Франції Емманюель Макрон і його 70-річна дружина Бріжит. Про це пише VOA news.

Президента Франції Емманюеля Макрона привітали у вівторок із помпою на початку дводенного державного візиту до Швеції, під час якого він зустрінеться з прем'єр-міністром Ульфом Крістерссоном і монархом цієї скандинавської країни королем Карлом XVI Густавом.

Макрона і його дружину Бріжит король зустрів у внутрішньому дворі королівського замку в центрі Стокгольма, який є офіційною резиденцією шведської королівської сім'ї. Там Макрон і Карл Густав оглянули гренадерських гвардійців, які вишикувалися в ряд.

Візит подружжя Макрон до Стокгольма

Макрон зазначив, що президент Франції надто давно не відвідував Швецію — востаннє це було 2000 року, коли Жак Ширак приїжджав до цієї скандинавської країни.

"Мій візит спрямований насамперед на те, щоб відновити нашу дружбу, наше партнерство в Європейському Союзі, а оскільки Швеція готується приєднатися до НАТО, нашого альянсу", — сказав Макрон.

Макрон разом із Крістерссоном і королем обговорить майбутнє європейської безпеки у військовій академії в Стокгольмі. Ймовірно, на порядку денному буде війна Росії з Україною і заява Швеції про вступ до НАТО.

Після більш ніж річних затримок Туреччина на початку цього місяця завершила ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО, а це означає, що Угорщина тепер є останнім членом військового альянсу, який не дав свого схвалення. Усі країни НАТО повинні дійти згоди, перш ніж новий член зможе приєднатися до альянсу.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Швеція і сусідня Фінляндія відмовилися від своїх традиційних позицій військового неприєднання і стали шукати захисту під парасолькою безпеки НАТО. Фінляндія приєдналася до альянсу минулого року.

Сьогодні, 31 січня, Макрон і перша леді Франції вирушать у Мальме, третє за величиною місто на півдні Швеції, де вони відвідають європейський багатопрофільний дослідницький центр, який будують, і відвідають компанію, щоб обговорити екологічні технології.

Спочатку президент Франції мав вирушити до Швеції наприкінці жовтня, але візит було відкладено через війну ХАМАС та Ізраїлю.

Візит подружжя Макрон до Стокгольма Фото: Getty Images

І як заведено під час державних візитів, король влаштував для президента Франції розкішний прийом. На вечері також були присутні кронпринцеса Вікторія і принц Даніель, а також принц Карл Філіп і принцеса Софія.

Принцеса Швеції Софія одягла сукню кольору шампанського з сітчастими рукавами. 46-річна кронпринцеса Вікторія одягла бальну сукню із золотими деталями. Королева Швеції Сільвія обрала сукню аметистового кольору. І всі дами з королівської сім'ї були в тіарах.

Елегантна, як завжди, 70-річна Бріжит Макрон обрала гладеньку структуровану пудрово-блакитну сукню, прикрашену блискітками довкола коміра і талії. І обрала витончені діамантові сережки, щоб доповнити свій образ.

Візит подружжя Макрон до Стокгольма

Король Карл Густав звернувся до гостей на гала-вечері перед щедрим обідом, а Бріжит прочитала французький переклад промови монарха.

Нагадаємо, раніше Бріжит Макрон дала відкрите інтерв'ю і розповіла про свій роман з Емманюелем. Нинішній президент Франції закохався в Бріжит, коли йому було 15 років.