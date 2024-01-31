Брижит Макрон выбрала потрясающее платье для королевского приема в Стокгольме

Шведская королевская семья приветствовала Эммануэля и Брижит Макрон во дворце на роскошном гала-ужине. Это был вечер в тиарах, так что дамы блистали в роскошных нарядах.

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Минувшим вечером Стокгольм был полон блеска и гламура: шведская королевская семья устроила праздничный ужин для особых гостей. В Швецию с официальным визитом прибыли 46-летний президент Франции Эмманюэль Макрон и его 70-летняя жена Брижит. Об этом пишет VOA news.

Президента Франции Эмманюэля Макрона приветствовали во вторник с помпой в начале двухдневного государственного визита в Швецию, в ходе которого он встретится с премьер-министром Ульфом Кристерссоном и монархом этой скандинавской страны королем Карлом XVI Густавом.

Макрона и его жену Брижит король встретил во внутреннем дворе королевского замка в центре Стокгольма, который является официальной резиденцией шведской королевской семьи. Там Макрон и Карл Густав осмотрели выстроившихся в ряд гренадерских гвардейцев.

Визит четы Макрон в Стокгольм

Макрон отметил, что президент Франции слишком давно не посещал Швецию — последний раз это было в 2000 году, когда Жак Ширак приезжал в эту скандинавскую страну.

"Мой визит направлен прежде всего на то, чтобы возобновить нашу дружбу, наше партнерство в Европейском Союзе, а поскольку Швеция готовится присоединиться к НАТО, нашему альянсу", — сказал Макрон.

Макрон вместе с Кристерссоном и королем обсудит будущее европейской безопасности в военной академии в Стокгольме. Вероятно, на повестке дня будет война России с Украиной и заявление Швеции о вступлении в НАТО.

После более чем годичных задержек Турция в начале этого месяца завершила ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО, а это означает, что Венгрия теперь является последним членом военного альянса, не давшим своего одобрения. Все страны НАТО должны прийти к согласию, прежде чем новый член сможет присоединиться к альянсу.

После вторжения России в Украину в феврале 2022 года Швеция и соседняя Финляндия отказались от своих традиционных позиций военного неприсоединения и стали искать защиты под зонтиком безопасности НАТО. Финляндия присоединилась к альянсу в прошлом году.

Сегодня, 31 января, Макрон и первая леди Франции отправятся в Мальме, третий по величине город на юге Швеции, где они посетят строящийся европейский многопрофильный исследовательский центр и посетят компанию, чтобы обсудить экологические технологии.

Первоначально президент Франции должен был отправиться в Швецию в конце октября, но визит был отложен из-за войны ХАМАС и Израиля.

Визит четы Макрон в Стокгольм Фото: Getty Images

И как принято во время государственных визитов, король устроил для президента Франции роскошный прием. На ужине также присутствовали кронпринцесса Виктория и принц Даниэль, а также принц Карл Филипп и принцесса София.

Принцесса Швеции София надела платье цвета шампанского с сетчатыми рукавами. 46-летняя кронпринцесса Виктория надела бальное платье с золотыми деталями. Королева Швеции Сильвия выбрала платье аметистового цвета. И все дамы из королевской семьи были в тиарах.

Элегантная, как всегда, 70-летняя Брижит Макрон выбрала гладкое структурированное пудрово-голубое платье, украшенное блестками вокруг воротника и талии. И выбрала изящные бриллиантовые серьги, чтобы дополнить свой образ.

Визит четы Макрон в Стокгольм

Король Карл Густав обратился к гостям на гала-ужине перед щедрым обедом, а Брижит прочитала французский перевод речи монарха.

Напомним, ранее Брижит Макрон дала откроенное интервью и рассказала о своем романе с Эмманюэлем. Нынешний президент Франции влюбился в Брижит, когда ему было 15 лет.