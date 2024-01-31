Эммануэль Макрон с женой встретились с королевской семьей Швеции (фото)

Президентская чета прибыла в Стокгольм. Их встретили король Карл Густав и королева Сильвия.

Related video

Шведская королевская семья организовала праздничный ужин для особых гостей. В Стокгольм накануне прибыли французский президент Эммануэль Макрон и его жена Брижит. Об этом пишет Daily Mail.

Король Карл Густав, королева Сильвия и остальные члены семьи надели свои праздничные наряды, чтобы посетить банкет с президентом и первой леди Франции в Стокгольмском дворце.

Это первый государственный визит французского президента в Швецию с 2000 года, когда страну посетил Жак Ширак.

Важно

Кронпринцесса Швеции Виктория посетила украинских военных (фото)

На ужине также присутствовали кронпринцесса Виктория и принц Даниэль, а также принц Карл Филипп и принцесса София.

Королева Сильвия выбрала фиолетовое роскошное платье, которое сочетала с многочисленными украшениями и короной.

Королева Сильвия и Эммануэль Макрон Фото: Getty Images

Залы дворца сверкали драгоценными камнями, когда королевские персоны и гости прибыли на ужин.

Королевская чета Швеции и президентская чета Франции Фото: Getty Images

Кронпринцесса Виктория надела бальное платье на одно плечо в стиле барокко с золотыми деталями, когда она шла под руку со своим мужем Даниэлем по красной дорожке. Она дополнила образ потрясающей золотой и бриллиантовой тиарой, бриллиантовыми серьгами и металлической сумочкой-клатчем.

Кронпринцесса Виктория и принц Даниэль

Брижит Макрон появилась на приеме в нежно-голубом платье с золотистыми вставками.

Брижит Макрон и король Карл Густав Фото: Getty Images

Платье было украшено пайетками вокруг декольте и талии, а образ дополнили бриллиантовые серьги.

Визит президентской четы Франции в Швецию Фото: Getty Images

Принцесса София прибыла во дворец со своим мужем принцем Карлом Филиппом.

Принцесса София и принц Карл Филипп

Королевская особа надела платье в пол оттенка шампанского с сетчатыми рукавами.

В тот же день ранее королева Сильвия и первая леди Франции посетили местный музей.

Королева Швеции Сильвия и первая леди Франции Фото: Getty Images

Поскольку шведская королевская семья сделала все возможное, чтобы французские гости чувствовали себя как дома, они включили в меню некоторые классические французские блюда, в частности муль мариньер.

Напомним, кронпринцесса Виктория рассказала, какие на самом деле Кейт Миддлтон и принц Уильям.

Также Фокус писал о визите кронпринцессы Виктории и принца Даниэля в Великобританию.