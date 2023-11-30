Кронпринцесса Швеции Виктория посетила украинских военных (фото)

Монаршая персона в сопровождении мужа появилась на базе в восточной Англии, где проходят учения наши воины.

Related video

Кронпринцесса Швеции Виктория с мужем, принцем Даниэлем, накануне посетила украинских военных, которые проходят обучение в тренировочном лагере Stanta в Англии. Об этом пишет People.

Монаршая чета познакомилась с украинскими воинами и вживую наблюдала за тем, как шведские военнослужащие обучают их в рамках операции INTERFLEX под руководством Соединенного Королевства.

Кронпринцесса Швеции Виктория с мужем посетила учения украинских воинов Фото: Getty Images Кронпринцесса Швеции Виктория с мужем посетила учения украинских воинов Фото: Getty Images

Как известно, более 20 тысяч украинских солдат прошли подготовку в рамках многонациональной учебной операции в восточной Англии. За 35 дней воины изучают оказание медицинской помощи, правила обращения с оружием, основы полевой подготовки и меткость стрельбы.

Принц Швеции Даниэль Фото: Getty Images

Кронпринцесса Виктория — следующая королева Швеции. Она является старшей дочерью нынешнего шведского монарха Карла XVI Густава и королевы Сильвии. С принцем Даниэлем наследница престола поженилась в 2010 году.

Супруги планируют двойное свидание во время своего визита в Великобританию. В четверг, 30 ноября 2023 года, они посетят ежегодное Королевское эстрадное выступление в лондонском Королевском Альберт-Холле вместе с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом, на котором будут выступать Шер и шведская поп-звезда Зара Ларссон.

Принц Уильям и кронпринцесса Виктория имеют много общего как наследники престола, и их встреча во время поездки станет королевским воссоединением. Члены шведской королевской семьи были приглашены на свадьбу Уэльских в 2011 году, а британская пара посетила их в январе 2018 года. Виктория также сопровождала своего отца во время коронации короля Чарльза III в мае 2023 года.

Король Швеции с дочерью Фото: Getty Images

Напомним, кронпринцесса Виктория отправилась на военные учения в сентябре 2021 года.

Также Фокус писал о визите дочери шведского короля на свадьбу кронпринца Хусейна в Иордании.