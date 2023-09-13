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Стиль жизни

Принцесса Виктория повторила образ Памелы Андерсон (фото)

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Фото: Getty Images | Принцесса Швеции Виктория

Будущая королева Швеции появилась на открытии парламента в компании своего мужа.

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Принцесса Швеции Виктория повторила образ актрисы Памелы Андерсон. Об этом сообщает Royal Fashion Police.

Дочь шведского короля Карла XVI Густафа и королевы Сильвии посетила открытие Риксдага (парламент Швеции) 12 сентября 2023 года. Наследница престола появилась на публике в компании своего мужа Даниэля.

Кронпринцесса выбрала для выхода в свет платье с цветочным принтом от Dolce & Gabbana. К элегантному образу дочь короля добавила маленький клатч в черном цвете.

А на ногах Виктории были черные туфли-лодочки от Gianvito, цена которых составляет 517 евро. В качестве аксессуаров монаршая особа выбрала лаконичные черные серьги и часы.

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Между тем муж будущей королевы Швеции был в классическом темно-синем костюме с белой рубашкой и галстуком. К образу он добавил прозрачные очки.

Принцесса Виктория с мужем

Ранее в таком же платье от Dolce & Gabbana выходила на публику 56-летняя канадско-американская актриса Памела Андерсон.

Принцесса Виктория повторила образ Памелы Андерсон Fullscreen
Принцесса Виктория повторила образ Памелы Андерсон
Фото: Скріншот

Напомним, Кейт Миддлтон повторила образ Меган Маркл.

Также Фокус писал о появлении шведского короля в компании его дочери на приеме перед коронацией Чарльза ІІІ.