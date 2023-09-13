Принцесса Виктория повторила образ Памелы Андерсон (фото)
Будущая королева Швеции появилась на открытии парламента в компании своего мужа.
Принцесса Швеции Виктория повторила образ актрисы Памелы Андерсон. Об этом сообщает Royal Fashion Police.
Дочь шведского короля Карла XVI Густафа и королевы Сильвии посетила открытие Риксдага (парламент Швеции) 12 сентября 2023 года. Наследница престола появилась на публике в компании своего мужа Даниэля.
Кронпринцесса выбрала для выхода в свет платье с цветочным принтом от Dolce & Gabbana. К элегантному образу дочь короля добавила маленький клатч в черном цвете.
А на ногах Виктории были черные туфли-лодочки от Gianvito, цена которых составляет 517 евро. В качестве аксессуаров монаршая особа выбрала лаконичные черные серьги и часы.Важно
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Между тем муж будущей королевы Швеции был в классическом темно-синем костюме с белой рубашкой и галстуком. К образу он добавил прозрачные очки.
Ранее в таком же платье от Dolce & Gabbana выходила на публику 56-летняя канадско-американская актриса Памела Андерсон.
Напомним, Кейт Миддлтон повторила образ Меган Маркл.
Также Фокус писал о появлении шведского короля в компании его дочери на приеме перед коронацией Чарльза ІІІ.