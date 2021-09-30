Шведская принцесса Виктория отправилась на военные учения

Будущая королева Швеции приняла участие в учениях Сил национальной безопасности

Виктория, наследная принцесса Швеции, продемонстрировала, что умеет не только блистать в роскошных нарядах на королевских приемах, но и даст фору любому военному. Об этом пишет Svensk Dam.

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44-летняя принцесса отправилась в Селен, гористую местность, где расположены горнолыжные курорты и учебный лагерь Сил национальной безопасности Швеции и приняла участие в учениях.

[ + – ] Принцесса Виктория на учениях Фото: Скриншот

Она ездила по бездорожью на квадроцикле, спасала "раненых", ходила в патруль с разведбатальоном и даже управляла экскаватором.

Учения – часть подготовки принцессы к ее будущей роли королевы Швеции. Она уже посетила расположение полка К3 в Карлсборге, базу гусар лейб-полка, приняла участие в параде и теперь на очереди боевая подготовка в живописных шведских лесах.

[ + – ] Принцесса Виктория на учениях Фото: Скриншот

"Визит получился очень увлекательным. Было очень интересно участвовать в военных учениях под руководством настолько талантливых командиров", — заявила принцесса Виктория.

Напомним, дочь короля Швеции Карла XVI Густава из династии Бернадотов и королевы Сильвии, с рождения имела титул принцессы, но после конституционной реформы 1980 года, изменившей порядок престолонаследия стала наследной принцессой.

Виктория замужем за своим личным тренером Даниэлем Вестлингом. У пары двое детей – принцесса Эстель и принц Оскар.

[ + – ] Принцесса Виктория на учениях Фото: Скриншот

Напомним, недавно принцесса Бельгии Елизавета также прошла курс подготовки в лагере коммандос. 19-летняя принцесса заканчивает свой первый год обучения в королевской военной академии, среднее образование она получила в UWC Atlantic College в Уэльсе.