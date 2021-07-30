Наследница бельгийского престола прошла трехдневную подготовку в лагере коммандос

19-летняя принцесса Елизавета заканчивает свой первый год обучения в Королевской военной академии

Принцесса Елизавета Тереза Мария Елена Бельгийская, герцогиня Брабантская, которая когда-нибудь займет престол Бельгии, прошла суровую трехдневную подготовку в лагере коммандос в Марш-ле-Даме. Об этом сообщает пресс-служба королевского двора.

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Юная принцесса заканчивает свой первый год обучения в королевской военной академии, среднее образование она получила в UWC Atlantic College в Уэльсе. Это учебное заведение известно, как "валлийский колледж" и весьма популярно у королевских отпрысков. Тут учились испанская принцесса Леонор и нидерландская принцесса Алексия.

На фото и видео с трехдневного курса видно, что Елизавета мастерски управлялась с оружием, проходила полосу препятствий и лазила по канату.

[ + – ] Принцесса Елизавета на учениях в лагере коммандос

Жила она без всяких привилегий в палатке с другими курсантами и ела в обычной столовой. На ее титул указывал только бейджик с ее именем.

[ + – ] Принцесса Елизавета на учениях в лагере коммандос

Для офицеров-курсантов Королевской военной академии (RMA) этот лагерь является частью последней фазы подготовки для студентов первого курса и является частью начальной военной фазы.

Елизавета идет по стопам своего отца, короля Филиппа, который, будучи подростком, также обучался в академии три года.

[ + – ] Принцесса Елизавета на военном параде

Выпускница этого же учебного заведения, Эвелин Гравес, рассказала, что ждет принцессу. Она будет учиться стрелять из пистолета, ставить армейскую палатку, участвовать в изнуряющих марш-бросках с рюкзаком и оружием, изучать тактику и учиться читать карты. Выпускница отметила, что курс довольно тяжел и многие курсанты бросают учебу, однако, судя по фото, принцесса чувствовала себя весьма комфортно.

Впрочем, в академии и в лагере коммандос преподаватели хоть и строги, но не орут на курсантов, когда они делают ошибки. "Ошибки нужно устранять быстро, но преподаватели здесь приободряют вас, а не оскорбляют", — отметила Эвелин. По ее мнению, обучение в Академии будет полезно для юной принцессы. Она научится принимать решения в стрессовых ситуациях, быть лидером и справляться с трудностями.

Принцесса Елизавета — старшая дочь короля Бельгии Филиппа и его жены королевы Матильды. Первая в очереди наследования трона Бельгии. У нее есть два младших брата: принцы Габриэль и Эммануэль, а также сестра по имени Элеонора.

[ + – ] Принцесса Елизавета с отцом, королем Филиппом

[ + – ] Королевская семья Бельгии/Все фото: Belgian Royal Palace

За десять лет до рождения Елизаветы, в Бельгии был введен новый закон наследования престола, который принимает позицию первородства. Так что девушка, не смотря на рождение двух братьев, стоит первой в линии наследования престола Бельгии. И когда-нибудь станет первой бельгийской королевой.