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Наследница бельгийского престола прошла трехдневную подготовку в лагере коммандос

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принцесса елизавета бельгийская, наследница бельгийского престола, трон бельгии
Принцесса Елизавета/Фото: Belgian Royal Palace

19-летняя принцесса Елизавета заканчивает свой первый год обучения в Королевской военной академии

Принцесса Елизавета Тереза Мария Елена Бельгийская, герцогиня Брабантская, которая когда-нибудь займет престол Бельгии, прошла суровую трехдневную подготовку в лагере коммандос в Марш-ле-Даме. Об этом сообщает пресс-служба королевского двора.

Юная принцесса заканчивает свой первый год обучения в королевской военной академии, среднее образование она получила в UWC Atlantic College в Уэльсе. Это учебное заведение известно, как "валлийский колледж" и весьма популярно у королевских отпрысков. Тут учились испанская принцесса Леонор и нидерландская принцесса Алексия.

На фото и видео с трехдневного курса видно, что Елизавета мастерски управлялась с оружием, проходила полосу препятствий и лазила по канату.

принцесса елизавета бельгийская, наследница бельгийского престола, трон бельгии
Принцесса Елизавета на учениях в лагере коммандос
принцесса елизавета бельгийская, наследница бельгийского престола, трон бельгии

Жила она без всяких привилегий в палатке с другими курсантами и ела в обычной столовой. На ее титул указывал только бейджик с ее именем.

принцесса елизавета бельгийская, наследница бельгийского престола, трон бельгии
принцесса елизавета бельгийская, наследница бельгийского престола, трон бельгии
принцесса елизавета бельгийская, наследница бельгийского престола, трон бельгии
Принцесса Елизавета на учениях в лагере коммандос

Для офицеров-курсантов Королевской военной академии (RMA) этот лагерь является частью последней фазы подготовки для студентов первого курса и является частью начальной военной фазы.

Елизавета идет по стопам своего отца, короля Филиппа, который, будучи подростком, также обучался в академии три года.

принцесса елизавета бельгийская, наследница бельгийского престола, трон бельгии
принцесса елизавета бельгийская, наследница бельгийского престола, трон бельгии, король филипп, королева матильда
Принцесса Елизавета на военном параде

Выпускница этого же учебного заведения, Эвелин Гравес, рассказала, что ждет принцессу. Она будет учиться стрелять из пистолета, ставить армейскую палатку, участвовать в изнуряющих марш-бросках с рюкзаком и оружием, изучать тактику и учиться читать карты. Выпускница отметила, что курс довольно тяжел и многие курсанты бросают учебу, однако, судя по фото, принцесса чувствовала себя весьма комфортно.

Впрочем, в академии и в лагере коммандос преподаватели хоть и строги, но не орут на курсантов, когда они делают ошибки. "Ошибки нужно устранять быстро, но преподаватели здесь приободряют вас, а не оскорбляют", — отметила Эвелин. По ее мнению, обучение в Академии будет полезно для юной принцессы. Она научится принимать решения в стрессовых ситуациях, быть лидером и справляться с трудностями.

Принцесса Елизавета — старшая дочь короля Бельгии Филиппа и его жены королевы Матильды. Первая в очереди наследования трона Бельгии. У нее есть два младших брата: принцы Габриэль и Эммануэль, а также сестра по имени Элеонора.

принцесса елизавета бельгийская, наследница бельгийского престола, трон бельгии
Принцесса Елизавета с отцом, королем Филиппом
принцесса елизавета бельгийская, наследница бельгийского престола, трон бельгии
Королевская семья Бельгии/Все фото: Belgian Royal Palace

За десять лет до рождения Елизаветы, в Бельгии был введен новый закон наследования престола, который принимает позицию первородства. Так что девушка, не смотря на рождение двух братьев, стоит первой в линии наследования престола Бельгии. И когда-нибудь станет первой бельгийской королевой.