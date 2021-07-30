Спадкоємиця бельгійського престолу пройшла триденну підготовку в таборі командос

19-річна принцеса Єлизавета закінчує свій перший рік навчання в Королівській військовій академії.

Принцеса Єлизавета Тереза Марія Єлена Бельгійська, герцогиня Брабантська, яка коли-небудь займе престол Бельгії, пройшла сувору триденну підготовку в таборі командос у Марш-ле-Дамі. Про це повідомляє пресслужба королівського двору.

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Юна принцеса закінчує свій перший рік навчання в королівській військовій академії, середню освіту вона отримала в UWC Atlantic College в Уельсі. Цей навчальний заклад відомий як "валлійський коледж" і вельми популярний серед королівських нащадків. Тут навчалися іспанська принцеса Леонор і нідерландська принцеса Алексія.

На фото і відео з триденного курсу видно, що Єлизавета майстерно управлялася зі зброєю, проходила смугу перешкод і лазила по канату.

[ + – ] Принцеса Єлизавета на навчаннях у таборі командос

Жила вона без всіляких привілеїв у наметі з іншими курсантами та їла в звичайній їдальні. На її титул вказував тільки бейджик з її ім'ям.

[ + – ] Принцеса Єлизавета на навчаннях у таборі командос

Для офіцерів-курсантів Королівської військової академії (RMA) цей табір є частиною останньої фази підготовки для студентів першого курсу і є частиною початкової військової фази.

Єлизавета йде слідами свого батька, короля Філіпа, який, будучи підлітком, також навчався в академії три роки.

[ + – ] Принцеса Єлизавета на військовому параді

Випускниця цього ж навчального закладу, Евелін Гравесен, розповіла, що чекає принцесу. Вона буде вчитися стріляти з пістолета, ставити армійський намет, брати участь у виснажливих марш-кидках із рюкзаком і зброєю, вивчати тактику та вчитися читати карти. Випускниця зазначила, що курс досить важкий і багато курсантів кидають навчання, однак, судячи з фото, принцеса почувається дуже комфортно.

Утім, в академії і в таборі командос викладачі хоч і суворі, але не кричать на курсантів, коли вони припускаються помилок. "Помилки треба усувати швидко, але викладачі тут підбадьорюють вас, а не ображають", — зазначила Евелін. На її думку, навчання в Академії буде корисним для юної принцеси. Вона навчиться ухвалювати рішення в стресових ситуаціях, бути лідеркою і справлятися з труднощами.

Принцеса Єлизавета — старша дочка короля Бельгії Філіпа і його дружини королеви Матильди. Перша в черзі успадкування трону Бельгії. У неї є два молодші брати: принци Габріель та Еммануель, а також сестра на ім'я Елеонора.

[ + – ] Принцеса Єлизавета з батьком, королем Філіпом

[ + – ] Королівська родина Бельгії / Усі фото: Belgian Royal Palace

За десять років до народження Єлизавети, в Бельгії був ухвалений новий закон успадкування престолу, який приймає позицію первородства. Тож дівчина, незважаючи на народження двох братів, стоїть першою в лінії успадкування престолу Бельгії. І колись стане першою бельгійською королевою.