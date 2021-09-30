Шведська принцеса Вікторія вирушила на військові навчання

Майбутня королева Швеції взяла участь у навчаннях Сил національної безпеки

Вікторія, спадкова принцеса Швеції, продемонструвала, що вміє не тільки мати прекрасний вигляд у розкішному вбранні на королівських прийомах, але й дасть фору будь-якому військовому. Про це пише Svensk Dam.

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44-річна принцеса відправилася в Селен, гористу місцевість, де розташовані гірськолижні курорти та навчальний табір Сил національної безпеки Швеції й узяла участь у навчаннях.

[ + – ] Принцеса Вікторія на навчаннях Фото: Скриншот

Вона їздила по бездоріжжю на квадроциклі, рятувала "поранених", ходила в патруль із розвідбатальйоном і навіть керувала екскаватором.

Навчання — частина підготовки принцеси до її майбутньої ролі королеви Швеції. Вона вже відвідала розташування полку К3 у Карлсборзі, базу гусар лейб-полку, взяла участь у параді, і тепер на черзі бойова підготовка в мальовничих шведських лісах.

[ + – ] Принцеса Вікторія на навчаннях Фото: Скриншот

"Візит вийшов дуже цікавим. Було дуже цікаво брати участь у військових навчаннях під керівництвом настільки талановитих командирів", — заявила принцеса Вікторія.

Нагадаємо, дочка короля Швеції Карла XVI Густава з династії Бернадотів і королеви Сільвії з народження мала титул принцеси, але після конституційної реформи 1980 року, яка змінила порядок престолонаслідування, стала спадкоємною принцесою.

Вікторія заміжня за своїм особистим тренером Даніелем Вестлінгом. У пари двоє дітей — принцеса Естель і принц Оскар.

[ + – ] Принцеса Вікторія на навчаннях Фото: Скриншот

Нагадаємо, нещодавно принцеса Бельгії Єлизавета також пройшла курс підготовки в таборі коммандос. 19-річна принцеса закінчує свій перший рік навчання в королівській військовій академії, середню освіту вона отримала в UWC Atlantic College у Вельсі.